«Бережливую» поликлинику открыли в Екатеринбурге

Источник: Вести - Екатеринбург

В ней обслуживаются 17 тысяч маленьких пациентов. Как теперь они будут попадать на приём? В этой регистратуре нет ни карточек, ни телефонов. Задача персонала — встреть пациента и направить к нужному специалисту. А медкарту после электронного запроса доставят сразу к врачу. Так работает новая открытая регистратура. Записаться на приём можно и самостоятельно.

Вторая поликлиника 9-ой детской больницы Екатеринбурга теперь оснащена всеми новыми технологиями. Ремонт здесь делали три месяца, при этом отделение работать не прекращало. Разбежаться маленьким пациентам теперь есть где. В здании провели перепланировку, чтобы освободить больше места.

Читайте также 20 свердловских медучреждений станут «бережливыми»

«Очереди большие и людям трудно было стоять в коридоре, теперь расширили — стало комфортнее стоять в ожидании. Мы выходили и в соответствии со временем вызывали, теперь мы не сами будем, а программа всё сделает за нас», — рассказала участковый врач-педиатр поликлиники № 2 ДГКБ № 9 Ольга Бобрышева.

Номер очереди появится на электронном табло над входом в кабинет. А чтобы здоровые и больные дети не пересекались, в поликлинике сделали три отдельных входа. Это также поможет избежать очередей. В таком формате в Екатеринбурге уже работает шесть поликлиник.