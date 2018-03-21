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, источник: VN.ru

Кота на 14-метровом дереве оставили спасатели

За помощью к спасателям обратились жители Новосибирска. На одной из улиц мегаполиса на верхушку забрался кот и не смог спуститься вниз. Однако без специальной вышки достать животное было невозможно, в арсенале спасателей ее нет.

В 13.00 в среду, 21 амрта, на телефон оперативного дежурного поступила просьба снять с дерева кота на улице Пасечная, 1, сообщают «Спасатели МАСС».

Как выяснилось, животное забралось на самую верхушку березы и не желает спускаться вниз, оглашая ближайшую округу своим мяуканьем.

Когда экипаж спасателей приехал на место вызова, выяснилось, что высота, на которую забрался кот, действительно оказалась большой — 12−14 метров. Учитывая, что ветви дерева не выдержат вес взрослого человека, спасатели подниматься и рисковать жизнью не стали.

«Чаще всего животные забираются на деревья и слезают оттуда без участия человека, самостоятельно», — успокоили спасатели переживающих жителей. А вот любая попытка помочь приводит к обратному эффекту — животное только забирается еще выше, пугаясь своего спасителя.

Нельзя не вспомнить счастливого кота, которого спасли пожарные. Его фото потрясло социальные сети. Зверя достали из-под завала, и он был похож, по словам очевидцев, «на комок страха». Смог успокоиться только на руках хозяйки.

Напомним, плач котенка в коллекторе Кольцово случайно услышали диггеры во время одной из вылазок. На поиски животного в лабиринтах под землей ушло около 30 минут. Счастливчиком оказался белый котенок, которого вытащили на поверхность и отмыли.

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