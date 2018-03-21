Впервые в Миассе состоится хакатон

Поддержать идею юных разработчиков пообещали в ракетном центре имени академика Макеева, там же предложили тему: «Ракеты и пусковые установки». Командам нужно будет смастерить устройство и запустить его в воздух. Ждут старшеклассников и студентов. Призовой фонд — 100 тысяч рублей. Зарегистрировать команду можно на сайте hackathon.ddt-miass.ru до 4 апреля.