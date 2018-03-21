Впервые в Миассе состоится хакатон
В Миассе впервые организуют хакатон — так называют марафон для физиков, программистов, робототехников и конструкторов. Мероприятие уже получило звучное название «ЛОСЬ» — это символ южноуральского города, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
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