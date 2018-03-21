В водоемах Башкирии начали спасать рыбу от замора

По словам заместителя начальника Приуфимского территориального управления Минэкологии РБ Рустэма Мифтахова, основной причиной возникновения заморных явлений является гниение отмирающей растительности, массовое развитие сине-зеленых водорослей и их интенсивное разложение. Февраль и март считаются самым критичным периодом в жизни обитателей закрытых водоемов. В это время поступление свежего кислорода ограничивается толстыми пластами льда, покрывающего водоем, и очень важно в эти дни пробурить в ледяном панцире лунки, чтобы насытить воду кислородом.
Над озером Сиканыш взяли шефство местные жители Галинур Кутлугильдин и Ильдар Садыков, запустили мальков зеркальных карасей, щуки, карпа, толстолобика. Всю зиму предприниматели следили, чтобы лед не сковал поверхность проруби. Чтобы сохранить рыбу, обитающую в водоеме, они сделали проруби размером 1,5 на 1,5 метра и специальные лунки, в которые разместили тюки соломы для беспрепятственного поступления кислорода.
Акцию «Спаси рыбу от замора» организует Министерство природопользования и экологии РБ, она пройдет по всей территории республики. На помощь инспекторам территориальных управлений придут волонтеры, рыбаки, местные жители, общественные организации.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.