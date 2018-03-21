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, источник: ИА Башинформ

В водоемах Башкирии начали спасать рыбу от замора

УФА, 21 мар 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В водоемах Башкирии начали спасать рыбу от замора. Первое мероприятие прошло в Кармаскалинском районе на озере Сиканыш, сообщает Минэкологии республики.

По словам заместителя начальника Приуфимского территориального управления Минэкологии РБ Рустэма Мифтахова, основной причиной возникновения заморных явлений является гниение отмирающей растительности, массовое развитие сине-зеленых водорослей и их интенсивное разложение. Февраль и март считаются самым критичным периодом в жизни обитателей закрытых водоемов. В это время поступление свежего кислорода ограничивается толстыми пластами льда, покрывающего водоем, и очень важно в эти дни пробурить в ледяном панцире лунки, чтобы насытить воду кислородом.

Над озером Сиканыш взяли шефство местные жители Галинур Кутлугильдин и Ильдар Садыков, запустили мальков зеркальных карасей, щуки, карпа, толстолобика. Всю зиму предприниматели следили, чтобы лед не сковал поверхность проруби. Чтобы сохранить рыбу, обитающую в водоеме, они сделали проруби размером 1,5 на 1,5 метра и специальные лунки, в которые разместили тюки соломы для беспрепятственного поступления кислорода.

Акцию «Спаси рыбу от замора» организует Министерство природопользования и экологии РБ, она пройдет по всей территории республики. На помощь инспекторам территориальных управлений придут волонтеры, рыбаки, местные жители, общественные организации.

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