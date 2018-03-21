В водоемах Башкирии начали спасать рыбу от замора

По словам заместителя начальника Приуфимского территориального управления Минэкологии РБ Рустэма Мифтахова, основной причиной возникновения заморных явлений является гниение отмирающей растительности, массовое развитие сине-зеленых водорослей и их интенсивное разложение. Февраль и март считаются самым критичным периодом в жизни обитателей закрытых водоемов. В это время поступление свежего кислорода ограничивается толстыми пластами льда, покрывающего водоем, и очень важно в эти дни пробурить в ледяном панцире лунки, чтобы насытить воду кислородом.

Над озером Сиканыш взяли шефство местные жители Галинур Кутлугильдин и Ильдар Садыков, запустили мальков зеркальных карасей, щуки, карпа, толстолобика. Всю зиму предприниматели следили, чтобы лед не сковал поверхность проруби. Чтобы сохранить рыбу, обитающую в водоеме, они сделали проруби размером 1,5 на 1,5 метра и специальные лунки, в которые разместили тюки соломы для беспрепятственного поступления кислорода.