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, источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности исчезновения 39-летней уфимки Залии Садыковой

Женщину нашли в больнице.

На прошлых выходных в Уфе пропала 39-летняя Залия Садыкова. Женщина после работы исчезла и оборвала все связи с родными. Вчера, 19 марта, она нашлась. Уфимка сама позвонила родным и сообщила, что находится в больнице.

Сестра Залии рассказала подробности, при каких обстоятельствах ее родственница попала в медучреждение.

— Залия дома, вчера ее выписали под расписку. Она думала, что врачи сообщат родителям о том, что она здесь, у нее ведь документы с собой были. Когда поняла что все-таки родные не в курсе, попросила в палате телефон и позвонила домой, — рассказывает женщина.

Оказалось, что Залия зашла в гости к своему земляку из Раевки, чтобы передать какие-то вещи. Когда вышла из барака и шла к остановке, по пути две женщины и мужчина попросили у нее телефон, чтоб позвонить. Но отдавать не захотели, тогда Залия стала драться с ними.

— К счастью, очевидцы вызвали скорую. Телефон разбился, вот и позвонить не могла, — отметила женщина.

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