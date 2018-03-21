Стали известны подробности исчезновения 39-летней уфимки Залии Садыковой
Женщину нашли в больнице.
Женщину нашли в больнице.
На прошлых выходных в Уфе пропала 39-летняя Залия Садыкова. Женщина после работы исчезла и оборвала все связи с родными. Вчера, 19 марта, она нашлась. Уфимка сама позвонила родным и сообщила, что находится в больнице.
Сестра Залии рассказала подробности, при каких обстоятельствах ее родственница попала в медучреждение.
— Залия дома, вчера ее выписали под расписку. Она думала, что врачи сообщат родителям о том, что она здесь, у нее ведь документы с собой были. Когда поняла что
Оказалось, что Залия зашла в гости к своему земляку из Раевки, чтобы передать
— К счастью, очевидцы вызвали скорую. Телефон разбился, вот и позвонить не могла, — отметила женщина.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.