Горожане выбрали для благоустройства парки на окраинах Уфы
В рейтинговом голосовании 18 марта участвовало почти полмиллиона уфимцев.
В рейтинговом голосовании 18 марта участвовало почти полмиллиона уфимцев.
Более 450 тысяч жителей Уфы проголосовали за общественные территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 18 марта на 292 счетных участках во всех районах города. Об этом сообщили в администрации Уфы.
«Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” предполагает выделение денежных средств из федерального бюджета для благоустройства общественных пространств, — сообщает
Каждый уфимец от 14 лет мог отдать свой голос как за одну, так и за несколько общественных территорий,
Рейтинг общественных территорий Уфы по итогам голосования:
1. Парк культуры и отдыха «Кашкадан» — 103 194 голоса.
2. Сквер «Волна» — 86 907 голосов.
3. Парк имени Ивана Якутова — 86 344 голоса.
4. Улица Максима Рыльского — 84 432 голоса.
5. Набережная реки Уфа — 82 571 голос.
6. Парк культуры и отдыха «Нефтехимиков» — 81 337 голосов.
7. Парк «Первомайский» — 78 979 голосов.
8. Непейцевский дендропарк — 57 486 голосов.
9. Парк культуры и отдыха «Демский» — 34 029 голосов.
10. Сквер «Каменная река» — 33 091 голос.
Уже в этом году будут благоустроены парк «Кашкадан» и сквер «Волна». В парке «Кашкадан» благоустройство продолжится — первый этап работ проведен в 2017 году. В дальнейшем предполагается устройство летних волейбольных площадок, трибун для зрителей, спортивных площадок с тренажерами, велодорожек, замена тротуарного покрытия на более современное с изменением пешеходных путей, озеленение территории, обустройство набережной озера. В сквере «Волна», помимо традиционной входной группы, освещения, парковых скамеек и урн, будут обустроены велосипедные дорожки, детский уличный городок, скейт- и веревочный парк, а также появятся волейбольная площадка и футбольное поле.
Остальные восемь общественных пространств будут благоустроены в течение 2018−2022 годов.
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