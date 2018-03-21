В Калининграде официально присвоили названия шести мостам

Источник: Клопс.ru

Речь идёт о трёх автомобильно-пешеходных мостах: Деревянном, Высоком и Медовом, а также о пешеходных: Юбилейном, Музейном и Университетском (два последних расположены на Нижнем озере).

На заседании было отмечено, что между собой, в обиходе, горожане давно называли мосты этими именами. Но официально это нигде не было закреплено.