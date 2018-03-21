В Калининграде официально присвоили названия шести мостам
Депутаты городского совета присвоили названия шести мостам в Калининграде. Решение было принято на заседании горсовета в среду, 21 марта.
Депутаты городского совета присвоили названия шести мостам в Калининграде. Решение было принято на заседании горсовета в среду, 21 марта.
Речь идёт о трёх
На заседании было отмечено, что между собой, в обиходе, горожане давно называли мосты этими именами. Но официально это нигде не было закреплено.
Ранее власти города закрепили название для других искусственных сооружений. В частности, для Второго эстакадного моста.
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