Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все визовые центры Польши в России закрывают
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Звезды, воспитывающие особенных детей
Разоблачение ученого из США вызвало широкий резонанс на Западе
Селена Гомес потолстела после расставания с Джастином Бибером
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
В Запорожье на Украине обнаружены 1,5 тонны человеческих останков
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Алла Пугачева выступила в Кремле с новой прической
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
17:29 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде официально присвоили названия шести мостам

Депутаты городского совета присвоили названия шести мостам в Калининграде. Решение было принято на заседании горсовета в среду, 21 марта.

Источник: Клопс.ru

Речь идёт о трёх автомобильно-пешеходных мостах: Деревянном, Высоком и Медовом, а также о пешеходных: Юбилейном, Музейном и Университетском (два последних расположены на Нижнем озере).

На заседании было отмечено, что между собой, в обиходе, горожане давно называли мосты этими именами. Но официально это нигде не было закреплено.

Ранее власти города закрепили название для других искусственных сооружений. В частности, для Второго эстакадного моста.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как Калининградская область выбирала президента страны: трансляция "Клопс"
В Калининградский зоопарк привезли подругу для муравьеда Лектора
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ
Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии
Минобороны РФ: Великобритания создает химоружие нового поколения
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Содержание с поличным. Кто рассекречивает личность содержанок
Как выглядит самая красочная деревня в Индонезии (фото)
Почему послы не приедут в МИД на встречу по «делу Скрипаля»
Спорт
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности Инспектор пришел на базу команды в 6.30 утра
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь