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, источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев позвали на бесплатную встречу с путешественником Павлом Конюховым

Мероприятие состоится в книжном магазине 24 марта.

Встреча с путешественником Павлом Конюховым состоится в книжном магазине «Амиталь» (улица Пушкинская, 2) в 12:00 субботы, 24 марта, сообщается на сайте магазина в соцсети. Вход свободный.

Павел Конюхов и краевед Николай Сапелкин презентуют совместный фотоальбом «Братья Конюховы: повелители стихий». Мероприятие продлится около двух часов.

Павел Конюхов семь раз пересекал Россию в разных направлениях. Он единственный, кто повторил маршрут 1930-х годов велопутешественника Глеба Травина вдоль Северного ледовитого океана. С декабря 1995 года по сентябрь 2000 года Конюхов совершил кругосветное велопутешествие по странам шести континентов.

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