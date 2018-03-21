Воронежцев позвали на бесплатную встречу с путешественником Павлом Конюховым

Встреча с путешественником Павлом Конюховым состоится в книжном магазине «Амиталь» (улица Пушкинская, 2) в 12:00 субботы, 24 марта, сообщается на сайте магазина в соцсети. Вход свободный.

Павел Конюхов семь раз пересекал Россию в разных направлениях. Он единственный, кто повторил маршрут 1930-х годов велопутешественника Глеба Травина вдоль Северного ледовитого океана. С декабря 1995 года по сентябрь 2000 года Конюхов совершил кругосветное велопутешествие по странам шести континентов.