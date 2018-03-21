Таможенный пункт «Косэуць» на Днестре временно закрыт

Причиной, как уже стало привычным в последнее время, стали погодные условия.

Уровень воды в Днестре поднялся настолько, что таможенный пост не может функционировать в нормальном режиме.

В этих условиях Таможенная служба рекомендует лицам, которые планируют пересечение границы через этот пост, изменить маршрут в пользу двух других КПП, расположенных в непосредственной близости — «Сорока» (дебаркадер) или «Отачь».