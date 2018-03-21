Таможенный пункт «Косэуць» на Днестре временно закрыт
Приостановлено движение через один из постов дебаркадерного типа, сообщает Таможенная служба РМ.
Приостановлено движение через один из постов дебаркадерного типа, сообщает Таможенная служба РМ.
КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Таможенный
Причиной, как уже стало привычным в последнее время, стали погодные условия.
Уровень воды в Днестре поднялся настолько, что таможенный пост не может функционировать в нормальном режиме.
В этих условиях Таможенная служба рекомендует лицам, которые планируют пересечение границы через этот пост, изменить маршрут в пользу двух других КПП, расположенных в непосредственной близости — «Сорока» (дебаркадер) или «Отачь».
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