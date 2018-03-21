Кузбасские пловцы привезли с соревнований по плаванию 30 медалей
Соревнования проходили в Абакане.
Соревнования проходили в Абакане.
Спортсмены из Кемеровской области привезли 30 медалей с Чемпионата СФО по плаванию среди взрослых и юниоров.
По информации
Так, новокузнечанка Александра Сабитова завоевала золото на дистанциях 100 м и 200 м баттерфляем, серебро на дистанции 50 м баттерфляем. Новокузнечанин Владимир Кудряшов выиграл 100 м и 200 м баттерфляем. Александр Жигалов одержал победуна дистанциях 50 м и 200 м брассом, а также 400 м комплексным плаванием.
Кроме этого, команда Кемеровской области заняла втрое место в эстафете 4×200 м вольным стилем среди мужчин, «бронзу» в эстафете 4×100 вольным стилем среди мужчин, в эстафете 4×100 м комплексным плаванием среди женщин и в эстафете 4×100 вольным стилем среди женщин.
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