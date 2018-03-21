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17:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарский Парк Дружбы народов откроют в сентябре

Зону отдыха с национальным подворьями строят в микрорайоне Волгарь.

Источник: Комсомольская правда

Первые гости посетят Парк Дружбы народов в сентябре, когда в Волгаре проходит, ставший традиционным праздник национальностей.

Сначала начнут работать девять подворий: русское, украинское, мордовское, чувашское, осетинское, немецкое, татарское, белорусское и башкирское. Дома будут построены с соблюдением всех традиций. Об этом сообщает Дом дружбы народов Самарской области.

В 2019 году в парке будет 22 уже подворья. Кроме того, в Парке дружбы народов построят ЗАГС.

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