Самарский Парк Дружбы народов откроют в сентябре
Зону отдыха с национальным подворьями строят в микрорайоне Волгарь.
Зону отдыха с национальным подворьями строят в микрорайоне Волгарь.
Первые гости посетят Парк Дружбы народов в сентябре, когда в Волгаре проходит, ставший традиционным праздник национальностей.
Сначала начнут работать девять подворий: русское, украинское, мордовское, чувашское, осетинское, немецкое, татарское, белорусское и башкирское. Дома будут построены с соблюдением всех традиций. Об этом сообщает Дом дружбы народов Самарской области.
В 2019 году в парке будет 22 уже подворья. Кроме того, в Парке дружбы народов построят ЗАГС.
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