Самарский Парк Дружбы народов откроют в сентябре

Источник: Комсомольская правда

Первые гости посетят Парк Дружбы народов в сентябре, когда в Волгаре проходит, ставший традиционным праздник национальностей.

Сначала начнут работать девять подворий: русское, украинское, мордовское, чувашское, осетинское, немецкое, татарское, белорусское и башкирское. Дома будут построены с соблюдением всех традиций. Об этом сообщает Дом дружбы народов Самарской области.