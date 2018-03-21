Правозащитники сообщили о задержании активистов оппозиции в Минске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел задержали в Минске и доставили в отделения милиции трех активистов оппозиции, сообщили правозащитники, в правоохранительных органах пока информацию не комментируют.

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По данным правозащитников, в Ленинском районе Минска задержаны поэт и экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев, оппозиционный политик Вячеслава Сивчик и активист оппозиции Максим Винярский.

«В Минске задержан и доставлен в Ленинский РУВД Владимир Некляев», — сообщается на сайте незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна».

По мнению правозащитников, данное задержание может быть связано с тем, что у Некляева есть неотбытые сутки ареста за несанкционированную уличную акцию, проведенную в ноябре 2017 года. В соответствии с решением суда Некляев тогда получил 10 суток административного ареста.

Также правозащитники сообщили, что возле своего дома в Центральном районе был задержан оппозиционный политик Сивчик и доставлен в РУВД. По их данным, во время выгула собаки также был задержан активист оппозиции Винярский.

В милиции пока не комментируют информацию о задержаниях оппозиционеров. Правозащитники в свою очередь утверждают, что это так называемые превентивные задержания накануне уличной акции оппозиции, которая пройдет в ближайшее время в столице.

Как ранее сообщалось, Мингорисполком разрешил оппозиции провести традиционную уличную акцию «День Воли», которая в этом году посвящена 100-летию БНР (Белорусской народной республики). Заявителей акции уведомили, что им разрешено провести в Минске митинг и концерт. Шествие по центральным улицам Минска, о котором просили оппозиционеры, Мингорисполком не разрешил.