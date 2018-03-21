Сергей Безруков озвучил аудиокнигу «Денискины рассказы»

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Аудиокнига Виктора Драгунского «Денискины рассказы» вышла в прочтении актера Сергея Безрукова. Об этом в среду сообщила его пресс-служба.

«Аудиоформат книги — это замечательная возможность для слабовидящих и незрячих детей услышать добрые поучительные истории, прочитанные любимым миллионами россиян артистом», — сказали в пресс-службе.

«Денискины рассказы» Виктора Драгунского знакомы с детства, я ими зачитывался, — привели в пресс-службе слова Безрукова. — И вот сейчас с большим удовольствием перечитал и записал их. Вроде бы и рассказы — про советское время, но они не устарели! Они такие настоящие, с понятной детям философией, без всякого назидания, нравоучений.

Аудиокнига создана в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», проект реализован совместно с Кинокомпанией Сергея Безрукова.

Всего записано 16 рассказов: «Чики-брык», «Где это видано, где это слыхано», «Он живой и светится», «Главные реки», «Если бы я был взрослым» и др.