Сергей Безруков озвучил аудиокнигу «Денискины рассказы»
Аудиокнига создана в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд».
Аудиокнига создана в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд».
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Аудиокнига Виктора Драгунского «Денискины рассказы» вышла в прочтении актера Сергея Безрукова. Об этом в среду сообщила его
«Аудиоформат книги — это замечательная возможность для слабовидящих и незрячих детей услышать добрые поучительные истории, прочитанные любимым миллионами россиян артистом», — сказали в
«Денискины рассказы» Виктора Драгунского знакомы с детства, я ими зачитывался, — привели в
Аудиокнига создана в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», проект реализован совместно с Кинокомпанией Сергея Безрукова.
Всего записано 16 рассказов: «Чики-брык», «Где это видано, где это слыхано», «Он живой и светится», «Главные реки», «Если бы я был взрослым» и др.
Музыкальное сопровождение рассказов создано композитором Тимуром Эзугбая.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.