В Воронежской области к 2020 году появятся 3 станции по очистке воды
Объекты возведут в 2018—2019 годах в Борисоглебске.
Объекты возведут в 2018—2019 годах в Борисоглебске.
АО «Борхиммаш» планирует построить три станции обезжелезивания и обеззараживания воды в Борисоглебске в 2018—2019 годах, сообщил
Предполагается, что после запуска станций каждый житель Борисоглебска сможет получать воду, соответствующую требованиям СанПина. Строительство объектов будет вестись в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано между предприятием и правительством Воронежской области в конце октября 2017 года.
К возведению объектов пока не приступили. Предприятие ведет подготовительные работы. В рамках встречи Александр Какорин и Александр Гусев обсудили план мероприятий по сотрудничеству в сфере развития объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах.
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