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, источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области к 2020 году появятся 3 станции по очистке воды

Объекты возведут в 2018—2019 годах в Борисоглебске.

Источник: РИА "Воронеж"

АО «Борхиммаш» планирует построить три станции обезжелезивания и обеззараживания воды в Борисоглебске в 2018—2019 годах, сообщил пресс-центр облправительства. Об этом стало известно по итогам встречи гендиректора предприятия Александра Какорина с врио губернатора Александром Гусевым в среду, 21 марта.

Предполагается, что после запуска станций каждый житель Борисоглебска сможет получать воду, соответствующую требованиям СанПина. Строительство объектов будет вестись в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано между предприятием и правительством Воронежской области в конце октября 2017 года.

К возведению объектов пока не приступили. Предприятие ведет подготовительные работы. В рамках встречи Александр Какорин и Александр Гусев обсудили план мероприятий по сотрудничеству в сфере развития объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах.

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