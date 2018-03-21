В Воронежской области к 2020 году появятся 3 станции по очистке воды

Источник: РИА "Воронеж"

АО «Борхиммаш» планирует построить три станции обезжелезивания и обеззараживания воды в Борисоглебске в 2018—2019 годах, сообщил пресс-центр облправительства. Об этом стало известно по итогам встречи гендиректора предприятия Александра Какорина с врио губернатора Александром Гусевым в среду, 21 марта.

Предполагается, что после запуска станций каждый житель Борисоглебска сможет получать воду, соответствующую требованиям СанПина. Строительство объектов будет вестись в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано между предприятием и правительством Воронежской области в конце октября 2017 года.