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18:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородский театр «Комедiя» объявляет кастинг актеров для нового мюзикла

Кастинг будет проводить Ким Брейтбург.

Кастинг актеров для нового мюзикла «Голубая камея» состоится в нижегородском театре «Комедiя» в начале апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, кастинг будет проводиться с 12:00 до 16:00 6 и 7 апреля 2018 года. Отбирать претендентов будет деятель искусств России, продюсер и композитор проектов «Народный артист» и «Секрет успеха» и автор мюзиклов «Леонардо», «Казанова», «Дубровский» и «Джен Эйр» Ким Брейтбург.

К участию в кастинге приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет: вокалисты, студенты театральных и музыкальных учебных заведений и профессиональные актеры музыкальных и драматических театров. Вокалистам нужно подготовить два разнохарактерных вокальных номера, которые дадут наиболее полное представление о вокальных и артистических возможностях кандидата.

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