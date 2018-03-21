Проект образовательных стандартов отправили на доработку

Источник: РИА "Новости"

«До 28 числа я прошу членов совета и всех желающих направить свои предложения по доработке стандартов начальной школы и по доработке стандартов основной школы», — подвел итоги заседания совета Минобрнауки по ФГОС глава Рособрнадзора Сергей Кравцов (цитата по «РИА Новости»).

В ходе заседания совета Минобрнауки необходимость внести коррективы в проект ФГОС выступили, в частности, ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор РАНХиГС Владимир Мау и замглавы Минтруда Любовь Ельцова.

Напомним, в понедельник, 19 марта, учительское сообщество подвергло Минобрнауки резкой критике за намерение радикально изменить ФГОС.

Учителя утверждают, что изменения школьной программы не обсуждались с ними, а утверждение стандартов «превратит преподавание в профанацию».

Читайте также Минобрнауки выступило против предложения депутатов отменить ЕГЭ

В Минобрнауки заявили, что изменения прошли общественное обсуждение, поддерживаются РАН и самими педагогами, но в последний момент перенесли заседание совета, на котором должно было состояться утверждение изменений. Как выяснил «Ъ», из состава совета были исключены некоторые члены, ранее критиковавшие проект.