Проект образовательных стандартов отправили на доработку
Совет Минобрнауки России по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) на сегодняшнем заседании рекомендовал доработать проект ФГОС для начальной и средней школы.
Совет Минобрнауки России по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) на сегодняшнем заседании рекомендовал доработать проект ФГОС для начальной и средней школы.
«До 28 числа я прошу членов совета и всех желающих направить свои предложения по доработке стандартов начальной школы и по доработке стандартов основной школы», — подвел итоги заседания совета Минобрнауки по ФГОС глава Рособрнадзора Сергей Кравцов (цитата по «РИА Новости»).
В ходе заседания совета Минобрнауки необходимость внести коррективы в проект ФГОС выступили, в частности, ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор РАНХиГС Владимир Мау и замглавы Минтруда Любовь Ельцова.
Напомним, в понедельник, 19 марта, учительское сообщество подвергло Минобрнауки резкой критике за намерение радикально изменить ФГОС.
В Минобрнауки заявили, что изменения прошли общественное обсуждение, поддерживаются РАН и самими педагогами, но в последний момент перенесли заседание совета, на котором должно было состояться утверждение изменений. Как выяснил «Ъ», из состава совета были исключены некоторые члены, ранее критиковавшие проект.
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в письме главе Минобрнауки Ольге Васильевой заявил, что ФГОС для начальной и основной школы устарели с точки зрения современной экономической науки, а предлагаемый стандарт изучения истории написан небрежно. Господин Кузьминов подчеркнул, что проект нуждается в доработке.
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