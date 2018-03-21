Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша закрывает все визовые центры в России
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Наталья Водянова поделилась трогательным семейным снимком
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Алла Пугачева выступила в Кремле с новой прической
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Селена Гомес потолстела после расставания с Джастином Бибером
Редкое фото: романтические будни Варум и Агутина
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
45Состоялись выборы президента России
, источник: АиФ Екатеринбург

На двух улицах Екатеринбурга запретят левые повороты

Это позволит сделать движение более безопасным.

В Екатеринбурге на двух улицах запретят левый поворот. Ограничения коснутся ВИЗа и Уралмаша, об этом сообщает в среду, 21 марта, «АиФ-Урал».

Поворот налево будет запрещен с Бакинских Комиссаров на Кировградскую, если ехать со стороны улицы Калинина. Маневр будет ограничен из-за плохой видимости встречного транспорта при выполнении поворота. Также нельзя будет поворачивать с улицы Викулова на Металлургов при движении со стороны Крауля. Это позволит увеличить пропускную способность левого поворота с Викулова на Металлургов в сторону Рабочих.

Читайте также
На шести улицах Екатеринбурга запретили парковаться

Напомним, накануне стало известно о том, что в Екатеринбурге запретят парковку на шести улицах. Запрет введут с 20 марта. Оставлять автомобили нельзя будет по маршруту объезда улицы Татищева. Так, стоянка будет запрещена на улице Татищева от Токарей до Мельникова, на Ключевской от Токарей до Мельникова, на Крауля от Токарей до Пирогова, на Токарей от Крауля до Татищева, на Мельникова от Крауля до ВИЗ-бульвара, а также на ВИЗ-бульваре от Мельникова до Репина.

Ограничения будут введены для предотвращения затворов. В комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети городской мэрии напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

«Администрация города Екатеринбурга ведет планомерную работу по улучшению транспортного сообщения в уральской столицы и повышению ее безопасности. В связи с этим устанавливаются дорожные знаки, изменяются схемы движения, устанавливаются ограничения на остановку и стоянку транспортных средств», — арокомментировали изменения в городской мэрии.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

4 часа под снегом. В Иркутске спасают девушку, пострадавшую от лавины
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Содержание с поличным. Кто рассекречивает личность содержанок
Почему послы не приедут в МИД на встречу по «делу Скрипаля»
Климатологи объяснили различие климатической и календарной весны
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
В Волоколамске госпитализированы дети из-за симптомов отравления
Спорт
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь