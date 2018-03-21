На двух улицах Екатеринбурга запретят левые повороты
Это позволит сделать движение более безопасным.
Это позволит сделать движение более безопасным.
В Екатеринбурге на двух улицах запретят левый поворот. Ограничения коснутся ВИЗа и Уралмаша, об этом сообщает в среду, 21 марта, «АиФ-Урал».
Поворот налево будет запрещен с Бакинских Комиссаров на Кировградскую, если ехать со стороны улицы Калинина. Маневр будет ограничен
Напомним, накануне стало известно о том, что в Екатеринбурге запретят парковку на шести улицах. Запрет введут с 20 марта. Оставлять автомобили нельзя будет по маршруту объезда улицы Татищева. Так, стоянка будет запрещена на улице Татищева от Токарей до Мельникова, на Ключевской от Токарей до Мельникова, на Крауля от Токарей до Пирогова, на Токарей от Крауля до Татищева, на Мельникова от Крауля до
Ограничения будут введены для предотвращения затворов. В комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию
«Администрация города Екатеринбурга ведет планомерную работу по улучшению транспортного сообщения в уральской столицы и повышению ее безопасности. В связи с этим устанавливаются дорожные знаки, изменяются схемы движения, устанавливаются ограничения на остановку и стоянку транспортных средств», — арокомментировали изменения в городской мэрии.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.