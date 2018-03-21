Никас, Соломон, Еремей, Ева: какие имена получают новорожденные крымчане

«И в середине 2017 года еще много было деток с именем Полина», — уточнила заммминистра.

Она отметила, что крымчане стали более взвешенно подходить к выбору имен для своих малышей, поэтому «очень необычных имен, которые бы воспринимались непонятными, нет».

«Есть редкие имена: Александр-Милан (двойное имя), Гордей… Никас, Элен, Соломон, Еремей. Все остальные имена для нас уже знакомы: Захар, Натан, Спиридон, Платон, Ратмир, Еромей, Елисей, Тигран — это имена, которые встречаются редко, но все-таки существуют», — подчеркнула Пельо.

Замминистра отметила, что среди традиционных имен также лидируют Алексей, Парфен, Михаил, Владимир, Елизавета, Дарья, Кира, Ева и Алиса.