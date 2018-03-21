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, источник: РИА Крым

Никас, Соломон, Еремей, Ева: какие имена получают новорожденные крымчане

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. В прошлом году в Крыму родители чаще всего называли своих детей Софиями, Александрами и Максимами. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила заместитель министра юстиции Республики Крым — начальник департамента записи актов гражданского состояния Наталья Пельо.

«И в середине 2017 года еще много было деток с именем Полина», — уточнила заммминистра.

Она отметила, что крымчане стали более взвешенно подходить к выбору имен для своих малышей, поэтому «очень необычных имен, которые бы воспринимались непонятными, нет».

«Есть редкие имена: Александр-Милан (двойное имя), Гордей… Никас, Элен, Соломон, Еремей. Все остальные имена для нас уже знакомы: Захар, Натан, Спиридон, Платон, Ратмир, Еромей, Елисей, Тигран — это имена, которые встречаются редко, но все-таки существуют», — подчеркнула Пельо.

Замминистра отметила, что среди традиционных имен также лидируют Алексей, Парфен, Михаил, Владимир, Елизавета, Дарья, Кира, Ева и Алиса.

Кроме того, комментируя ранее распространенную рядом СМИ информацию о том, что в Крыму ребенка назвали Биткоином, замминистра юстиции заверила, что она не соответствует действительности.

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