В Крыму наводят порядок после штормового ветра

Сильный ветер изрядно похозяйничал на Крымском полуострове.

— Ночью, на пульт поступило сообщение о том, в городе Белогорске на улице Мирошниченко Белогорске на линию электропередач упало дерево, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РК, — когда спасатели прибыли на место, то выяснилось, что дерево также частично перекрыло дорогу и мешает движению транспорта.

Сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью высотной оснастки и бензопилы распилили дерево и освободили проезжую часть дороги.

В Евпатории на проспекте Ленина дерево мало того, что упало на дорогу, так еще и придавило автомобиль «Toyota RAV4».

— Спасатели провели комплекс работ по ликвидации последствий непогоды — дерево было распилено и убрано с автомобиля и проезжей части дороги, — отметили в ведомстве.

Нужно отметить, что по счастливой случайности, пострадавших нет.