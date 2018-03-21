В Крыму наводят порядок после штормового ветра

Сильный ветер изрядно похозяйничал на Крымском полуострове.
— Ночью, на пульт поступило сообщение о том, в городе Белогорске на улице Мирошниченко Белогорске на линию электропередач упало дерево, — сообщает
Сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью высотной оснастки и бензопилы распилили дерево и освободили проезжую часть дороги.
В Евпатории на проспекте Ленина дерево мало того, что упало на дорогу, так еще и придавило автомобиль «Toyota RAV4».
— Спасатели провели комплекс работ по ликвидации последствий непогоды — дерево было распилено и убрано с автомобиля и проезжей части дороги, — отметили в ведомстве.
Нужно отметить, что по счастливой случайности, пострадавших нет.
Так же в соцсетях есть информация, что в Севастополе на один автомобиль упало дерево, а на другой — лист железа.
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