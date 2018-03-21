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16:43 (мск), источник: Вести - Воронеж

«Сбербанк» оснастит воронежские автобусы терминалами безналичной оплаты проезда

Мэрия Воронежа подвела итоги электронного аукциона на оснащение терминалами для безналичной оплаты проезда всех автобусов и троллейбусов, принадлежащих МКП «Воронежпассажиртранс».

Источник: Вести - Воронеж

Протокол подведения итогов на сайте госзакупок опубликовали в среду, 21 марта. Победителем стало ПАО «Сбербанк». Всего на конкурс поступило две заявки — от «Сбербанка», который уже работал с мэрией над пилотным проектом по запуску системы безналичной оплаты проезда в воронежских троллейбусах, и АО «Газпромбанк». «Сбербанк» выиграл, предложив исполнить условия контракта на 25 тыс. рублей дешевле, чем конкурент.

Стоимость работ составит 3,078 млн рублей. Всего в общественном транспорте установят 250 терминалов безналичной оплаты проезда.

Мэрия Воронежа объявила аукцион на оснащение терминалами для безналичной оплаты проезда всех автобусов и троллейбусов МКП «Воронежпассажиртранс» в середине февраля, а в середине марта изменила условия аукциона.

Власти разрешили выигравшему тендер банку-эквайеру разработать и внедрить программу лояльности. По мнению мэрии, это замотивирует пассажиров к использованию карт при оплате проезда.

Победитель сам решит, как пассажиры смогут экономить на поездках. Либо воронежцам будут начисляться бонусы и cashback, либо накапливаться поездки. Но, судя по аукционной документации, программа лояльности не является обязательным требованием. Поэтому за победителем аукциона остаётся право не внедрят систему каких-либо бонусов для пассажиров.

Воронежцы смогут оплачивать проезд картами платежных систем MasterCard, Visa, Maestro и «Мир» любых банков, а также используя технологии PayPass и PayWave. Также пассажиры смогут использовать для оплаты часы, телефоны и браслеты. В администрации города рассчитывают, что за три года объём платежей за проезд по карте составит 206 млн рублей.

Справка

Пилотным проектом по запуску системы безналичной оплаты проезда в Воронеже стало оборудование банковскими терминалами троллейбусов. Его запустили 1 марта 2017 года. Проект МКП «Воронежпассажиртранс» разработал совместно со Сбербанком.

К лету 2017 года мэрия планировала оборудовать терминалами и автобусы «Воронежпассажиртранса», а до конца года внедрить безналичную оплату и в автобусах частных перевозчиков.

В декабре 2017 года в управлении транспорта заявили, что переход на безналичную оплату проезда запланирован только к 1 декабря 2018 года. Экс-мэр Александр Гусев потребовал перенести этот срок на 1 июля 2018 года.

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