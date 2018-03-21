Вскрытие рек Нижегородской области планируется в середине апреля

Источник: НТА-Приволжье

По ее словам, вскрытие реки Оки и нижнего течения реки Суры ожидается 6—14 апреля , вскрытие Ветлуги — во второй декаде апреля, в сроки, близкие к норме. Она отметила, что запасы воды в бассейнах рек и водохранилищ региона по состоянию на 10 марта составили: бассейн Горьковского водохранилища 114%, Ока 85%, Сура 92%, Ветлуга 137% нормы.

По данным гидрометцентра в марте ожидается приток воды выше нормы. В частности, ожидаемый боковой приток Горьковского водохранилища составит 115% нормы, Чебоксарского — 179% нормы. Приток воды по прогнозам будет в пределах нормы.

Как отметил председатель профильного комитета Владислав Атмахов, имеются расхождения между данными гидрометцентра и Верхне-Волжского УГМС. Первые говорят, что не было превышений, вторые утверждают, что были. В связи с этим он выразил некую озабоченность паводковой ситуацией в Нижегородской области и отметил важность деятельности муниципалитетов. По его словам, необходимо создание комиссий по реагированию на такие ситуации. В противном случае, если житель не предоставит документы о том, что он и его имущество пострадали, он может не получить компенсации, а это нарушение гражданских прав.