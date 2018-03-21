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18:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Вскрытие рек Нижегородской области планируется в середине апреля

Как отметила представитель Гидрометцентра на заседании комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области 21 марта, толщина льда на реках области по состоянию на 10 марта составила 18−54 см, что в основном ниже среднемноголетних показателей.

Источник: НТА-Приволжье

По ее словам, вскрытие реки Оки и нижнего течения реки Суры ожидается 6—14 апреля, вскрытие Ветлуги — во второй декаде апреля, в сроки, близкие к норме. Она отметила, что запасы воды в бассейнах рек и водохранилищ региона по состоянию на 10 марта составили: бассейн Горьковского водохранилища 114%, Ока 85%, Сура 92%, Ветлуга 137% нормы.

По данным гидрометцентра в марте ожидается приток воды выше нормы. В частности, ожидаемый боковой приток Горьковского водохранилища составит 115% нормы, Чебоксарского — 179% нормы. Приток воды по прогнозам будет в пределах нормы.

Как отметил председатель профильного комитета Владислав Атмахов, имеются расхождения между данными гидрометцентра и Верхне-Волжского УГМС. Первые говорят, что не было превышений, вторые утверждают, что были. В связи с этим он выразил некую озабоченность паводковой ситуацией в Нижегородской области и отметил важность деятельности муниципалитетов. По его словам, необходимо создание комиссий по реагированию на такие ситуации. В противном случае, если житель не предоставит документы о том, что он и его имущество пострадали, он может не получить компенсации, а это нарушение гражданских прав.

В данной связи заместитель начальника ГУ МЧС по Нижегородской области Роман Денисов отметил, что в целях устранения ситуаций, вызванных паводками, сформирована группировка сил более 20 тыс. человек и около 3,5 тыс. единиц техники. Создана мобильная группировка в составе 110 человек, имеющая в своем вооружении все виды плавательных средств, спасательные жилеты и другие средства спасения. Также имеются 133 пункта временного размещения на случай паводковой ситуации, превышающей опасные отметки на время, пока стоит вода в домах. По его словам, управление к паводковой ситуации готово.

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