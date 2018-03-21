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, источник: ИА Башинформ

В Башкортостане учреждены гранты Главы республики для молодых учёных

УФА, 21 мар 2018. /ИА «Башинформ"/. В Башкортостане учреждены гранты Главы республики, направленные на подготовку высококвалифицированных научных специалистов. Соответствующее положение сегодня на заседании Правительства региона представил президент Академии наук РБ Альфис Гаязов.

Проект документа разработан в соответствии с поручением руководителя региона и решениями заседания Совета по науке при Главе РБ.

Предлагаемая программа является принципиально новым видом стимулирования развития науки в России. Она представляет собой открытый конкурс для аспирантов очной формы обучения и кандидатов наук, возраст которых не превышает 35 лет. Предлагается учредить 30 грантов по 1 млн рублей ежегодно: 15 грантов для аспирантов, 15 — для молодых кандидатов наук. Конкурс будет проводиться по направлениям развития научной и инновационной деятельности, обозначенным в концепции Башкирской технологической инициативы.

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— Всего этих грантов будет 30. Это значит 30 млн рублей мы направляем на то, чтобы наши молодые специалисты имели возможность обучаться в том числе в самых престижных научных учреждениях и университетах мира. Надеюсь, что, конечно же, это даст отдачу, — сказал Глава региона Рустэм Хамитов. — Нам нужны новые, яркие, компетентные специалисты по многим отраслям. 30 человек — это, может быть, не очень много для нашей республики, но для начала это уже прилично. В 2018 году мы попробуем отработать эту схему. Дальше, если всё будет нормально, если мы увидим отдачу, значит, будем повышать и количество грантов. Это будет уже не 30 человек, а, может быть, 50 или 100.

По словам Альфиса Гаязова, цель проекта — подготовка кадров высшей квалификации из числа аспирантов и кандидатов наук, способных выполнять исследования мирового уровня, а также сохранение и привлечение в Башкортостан талантливых молодых учёных из других регионов России и зарубежья. Президент АН РБ считает, что учреждение таких грантов позволит вывести науку Башкортостана на качественно новый уровень.

— Мы начинаем большую, очень важную, нужную работу в части формирования специалистов для экономики, науки нашей республики, для всех отраслей, — отметил Рустэм Хамитов. — Эта мера, безусловно, поможет молодым учёным-инноваторам, откроет новые имена тех, кто будет содействовать решению обозначенной Президентом страны задачи — совершить технологический прорыв, стать лидерами современной экономики.

Глава Башкортостана поручил сформировать конкурсную комиссию, провести отбор кандидатов на получение грантов и дать экспертную оценку представленных работ до конца этого года, чтобы уже в начале следующего года молодые ученые получили первые гранты.

— В целом по этому проекту мы стартуем уже сегодня, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Надеюсь, молодые учёные откликнутся, и в конечном итоге мы сможем закрепить часть талантливых людей у нас в республике.

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В Башкортостане учреждены гранты Главы республики для молодых учёных
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