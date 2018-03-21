В Воронеже за 5 дней поставят спектакль о жизни Юрия Хоя
21 марта в отеле «Марриотт» прошла
21 марта в отеле «Марриотт» прошла
Впервые в Воронеже, по инициативе управы Центрального района, пройдет фестиваль независимых театров.
— В городе уже есть два масштабных фестиваля: «Платоновский» и «Маршак», не хватало третьего. В России развивается направление частных театров. Мы планировали провести любительский. На протяжении года мы сотрудничаем с «Никитинским театром», и они предложили нам более глобальный проект: фестиваль негосударственных театров. Хотим сделать его ежегодным, — рассказал Александр Попов, руководитель управы Центрального района.
Борис Алексееев, создатель и руководитель частного театра «Никитинский», худрук фестиваля «Центр», обозначил главную задачу:
— Мы хотим доказать их состоятельность, качество и разнообразие. Частные театры должны перестать восприниматься
Пять фестивальных дней будут насыщенными. Хедлайнером станет «Коляда-театр» (Екатеринбург) с камерной бытовой историей «Змея золотая». Николай Коляда, создатель театра, говорит, что постановка «будет конфеткой»:
— Мы соскучились по тому, что можно назвать вышиванием бисером. Когда у зрителей возникает ощущение, что они подглядывают в замочную скважину на сцене.
Кроме театральной программы (1 день — 1 спектакль) запланированы читки пьес, концерт, художественная выставка, поэтический баттл и кофейный фестиваль. Вход на эти мероприятия будет свободным, по предварительной регистрации.
Уникальным событием фестиваля станет «Лаборатория молодой режиссуры». Три режиссера приедут в Воронеж и за 5 дней создадут авторские интерпертации жизни людей, создавших контекст воронежской жизни: музыкальной, литературной и цирковой. Героями станут: Юрий Хой, лидер группы «Сектор Газа», цирковой артист Анатолий Дуров и писатель Андрей Платонов.
Лучший (по мнению зрителей и экспертов) эскиз будет доработан и выпущен в «Никитинском». Над биографией короля
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