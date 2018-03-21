В Воронеже за 5 дней поставят спектакль о жизни Юрия Хоя

Впервые в Воронеже, по инициативе управы Центрального района, пройдет фестиваль независимых театров.

— В городе уже есть два масштабных фестиваля: «Платоновский» и «Маршак», не хватало третьего. В России развивается направление частных театров. Мы планировали провести любительский. На протяжении года мы сотрудничаем с «Никитинским театром», и они предложили нам более глобальный проект: фестиваль негосударственных театров. Хотим сделать его ежегодным, — рассказал Александр Попов, руководитель управы Центрального района.

Борис Алексееев, создатель и руководитель частного театра «Никитинский», худрук фестиваля «Центр», обозначил главную задачу:

— Мы хотим доказать их состоятельность, качество и разнообразие. Частные театры должны перестать восприниматься чем-то маргинальным, самодельным и неполноценным. В негосударственных театрах ставят спектакли признанные режиссеры, их репертуар разнообразен. Наш фестиваль призван расширить географию театров, не имеющих государственного субсидирования. Но это не мешает им выпускать качественный театральный продукт.

Пять фестивальных дней будут насыщенными. Хедлайнером станет «Коляда-театр» (Екатеринбург) с камерной бытовой историей «Змея золотая». Николай Коляда, создатель театра, говорит, что постановка «будет конфеткой»:

— Мы соскучились по тому, что можно назвать вышиванием бисером. Когда у зрителей возникает ощущение, что они подглядывают в замочную скважину на сцене.

Кроме театральной программы (1 день — 1 спектакль) запланированы читки пьес, концерт, художественная выставка, поэтический баттл и кофейный фестиваль. Вход на эти мероприятия будет свободным, по предварительной регистрации.

Уникальным событием фестиваля станет «Лаборатория молодой режиссуры». Три режиссера приедут в Воронеж и за 5 дней создадут авторские интерпертации жизни людей, создавших контекст воронежской жизни: музыкальной, литературной и цирковой. Героями станут: Юрий Хой, лидер группы «Сектор Газа», цирковой артист Анатолий Дуров и писатель Андрей Платонов.