В парках Самары отметят День птиц установкой скворечников

Источник: Аргументы и факты

В пятницу, 23 марта, в 13:30, в парках Самары стартуют мероприятия, приуроченные к празднованию Дня птиц, в рамках которых будут установлены скворечники, изготовленные воспитанниками городских школ и учреждений дополнительного образования, сообщает администрация областного центра.

Праздник пройдёт:

— в парке Дружбы (Советский район, ул. Гагарина, д. 118);.

— в парке «Воронежские озера» (Промышленный район, в границах улиц Стара-Загора и Воронежской);.

— в парке 50-летия Октября (Кировский район, Ташкенсткий пер., 39);.

— в городском парке культуры и отдыха «Молодежный» (Промышленный район, в границах улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной);.

— в сквере им. акад. Н. Д. Кузнецова (Красноглинский район, пос. Управленческий, в районе пересечения улицы имени академика Н. Д. Кузнецова, Банковского и Ейского переулков, б/н);.