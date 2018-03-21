В парках Самары отметят День птиц установкой скворечников
Организаторами мероприятия выступает МАУ «Парки Самары» совместно с городским департаментом образования.
Организаторами мероприятия выступает МАУ «Парки Самары» совместно с городским департаментом образования.
В пятницу, 23 марта, в 13:30, в парках Самары стартуют мероприятия, приуроченные к празднованию Дня птиц, в рамках которых будут установлены скворечники, изготовленные воспитанниками городских школ и учреждений дополнительного образования, сообщает администрация областного центра.
Праздник пройдёт:
— в парке Дружбы (Советский район, ул. Гагарина, д. 118);.
— в парке «Воронежские озера» (Промышленный район, в границах улиц
— в парке 50-летия Октября (Кировский район, Ташкенсткий пер., 39);.
— в городском парке культуры и отдыха «Молодежный» (Промышленный район, в границах улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной);.
— в сквере им. акад. Н. Д. Кузнецова (Красноглинский район, пос. Управленческий, в районе пересечения улицы имени академика Н. Д. Кузнецова, Банковского и Ейского переулков, б/н);.
— в сквере «Дубовая роща» (Куйбышевский район, территория вдоль улицы Осетинская в районе домов №№ 13, 13а).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.