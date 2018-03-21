Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

Я думаю, что в черте города снег растает не раньше второй декады апреля, а за городом, думаю, это произойдет только в конце апреля, не раньше.

«Запасы снега большие, высота снежного покрова в полтора раза превышает средние многолетние значения. А с учетом того, что течение весны у нас достаточно сдержанное, и мы не ждем в обозримом будущем мощных продолжительных выносов теплого воздуха, как это происходит, например, на востоке Сибири, понятно, что снег будет таять очень неохотно», — рассказала Волосюк.