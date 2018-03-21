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16:42 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Снег растает в Москве не раньше второй декады апреля, в ближайшие две-три недели столица точно будет покрыта сугробами, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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Источник: РИА Новости
Я думаю, что в черте города снег растает не раньше второй декады апреля, а за городом, думаю, это произойдет только в конце апреля, не раньше.
Елена Волосюк
Специалист центра погоды «Фобос»
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«Запасы снега большие, высота снежного покрова в полтора раза превышает средние многолетние значения. А с учетом того, что течение весны у нас достаточно сдержанное, и мы не ждем в обозримом будущем мощных продолжительных выносов теплого воздуха, как это происходит, например, на востоке Сибири, понятно, что снег будет таять очень неохотно», — рассказала Волосюк.

Синоптик отметила, что на этой неделе Москву ожидают осадки смешанной фазы, и, несмотря на положительную температуру, рассчитывать на значительное уменьшение сугробов точно не стоит.

«И вряд ли это произойдет в конце марта, так что надо запасаться терпением. По крайней мере, на ближайшие две-три недели снегом мы обеспечены», — заключила собеседница агентства.

Синоптики опять обещают осадки в Москве
Во время загрузки произошла ошибка.
13:27 (мск)© Ньюстюб
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