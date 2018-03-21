«Последние звонки» в Перми пройдут 24 мая и будут «сухими»

В пермской мэрии приняли постановление о времени проведения «последних звонков».

24 мая в школах и лицеях пройдут торжественные линейки, после чего выпускники девятых и одиннадцатых классов по традиции отправятся гулять по городу.

Чтобы уменьшить вероятность эксцессов с участием «школьных бантиков», в этот день в магазинах Перми запретят продавать алкоголь. В принципе, такой запрет действовал и в прошлом году и не станет для пермяков неожиданностью.