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7 марта 1998, источник: Комсомольская правда

«Последние звонки» в Перми пройдут 24 мая и будут «сухими»

В магазинах запретят продавать алкоголь.

В пермской мэрии приняли постановление о времени проведения «последних звонков».

24 мая в школах и лицеях пройдут торжественные линейки, после чего выпускники девятых и одиннадцатых классов по традиции отправятся гулять по городу.

Чтобы уменьшить вероятность эксцессов с участием «школьных бантиков», в этот день в магазинах Перми запретят продавать алкоголь. В принципе, такой запрет действовал и в прошлом году и не станет для пермяков неожиданностью.

Как и в предыдущие годы, розничную продажу спиртного, скорее всего, в краевом центре запретят 1 и 9 Мая, 12 июня, 2 августа (в День ВДВ), а также 1 сентября.

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