Вместе со снегом сошел асфальт: ямы на дорогах Ростова
Вместе со снегом с дорог Ростова сошел и асфальт. В этом убедились журналисты «Дон-ТР», проехавшись по городским улицам и проспектам.
Вместе со снегом с дорог Ростова сошел и асфальт. В этом убедились журналисты «Дон-ТР», проехавшись по городским улицам и проспектам.
Особо впечатляющие провалы стали «героями» сюжета.
По итогу была составлена карта проблемных точек Ростова.
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