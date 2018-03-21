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17:24 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Вместе со снегом сошел асфальт: ямы на дорогах Ростова

Вместе со снегом с дорог Ростова сошел и асфальт. В этом убедились журналисты «Дон-ТР», проехавшись по городским улицам и проспектам.

Особо впечатляющие провалы стали «героями» сюжета.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогу была составлена карта проблемных точек Ростова.

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