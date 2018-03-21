Запрет продажи меха возмутил его продавцов в США
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Об этом сообщило Associated Press.
Город стал самым крупным населенным пунктом США, в котором торговля мехом поставлена вне закона. Под запрет попадают не только шубы, но и отороченные мехом перчатки и пальто. Решение было принято в Наблюдательном совете города (местном органе самоуправления) единогласно.
Последнее и возмутило ретейлеров. «Следует провести голосование с участием всех жителей города. Такие решения не должны приниматься лишь Наблюдательным советом», — сказал исполнительный директор компании West Coast Leather Скип Пэс.
По словам
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