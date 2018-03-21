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16:09 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Ростове-на-Дону

Акция «Раздельный сбор мусора» пройдет в Ростове-на-Дону 22 марта.

Согласно информации из официальных источников, в рамках акции жители донской столицы смогут сдать макулатуру, ПЭТ-бутылки и батарейки на девяти площадках, где будут дежурить экомобили.

Узнать адреса площадок можно на сайте городской администрации.

Цели акции — привлечение внимания ростовчан к вопросам экологии и обеспечению экологической безопасности, популяризация экологического образа жизни, обеспечение экологической безопасности.

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