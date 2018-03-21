Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Ростове-на-Дону
Акция «Раздельный сбор мусора» пройдет в
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Акция «Раздельный сбор мусора» пройдет в
Согласно информации из официальных источников, в рамках акции жители донской столицы смогут сдать макулатуру,
Узнать адреса площадок можно на сайте городской администрации.
Цели акции — привлечение внимания ростовчан к вопросам экологии и обеспечению экологической безопасности, популяризация экологического образа жизни, обеспечение экологической безопасности.
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