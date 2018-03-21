Сильный ветер, мокрый снег: МЧС Ленобласти предупредило о «дне жестянщика» в четверг
На дорогах 47 региона повышается вероятность ДТП.
На дорогах 47 региона повышается вероятность ДТП.
Помните шутку про чучело Масленицы, которое выжило и начало мстить. Так вот, кажется, это не шутки. На календаре конец марта. Первый весенний месяц почти позади, а МЧС по Ленинградской области дает совсем не теплые прогнозы.
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Спасатели отмечают, что на дорогах 47 региона повышается вероятность ДТП, в том числе и крупных. Также возможны заторы на дорогах. В ведомстве просят водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.
Кроме того в ГУ МЧС по Ленобласти предупреждают, что такие погодные условия могут привести травматизму людей падающим с кровель снегом и льдом при несвоевременной уборке снега и льда с крыш зданий и при обрушении ветхих конструкций, а также в результате падений при гололедице.
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