Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон раскрыл доказательства вины России в отравлении Скрипаля
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Женщина похудела на 100 кг ради дочки
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
18-летняя дочка Меладзе сильно похудела
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
17:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Сильный ветер, мокрый снег: МЧС Ленобласти предупредило о «дне жестянщика» в четверг

На дорогах 47 региона повышается вероятность ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Помните шутку про чучело Масленицы, которое выжило и начало мстить. Так вот, кажется, это не шутки. На календаре конец марта. Первый весенний месяц почти позади, а МЧС по Ленинградской области дает совсем не теплые прогнозы.

— 22—23 марта 2018 года местами ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, на западе порывы ветра до 15−17 м/с, на автодорогах — гололедица, сложная обстановка, — сообщают в ведомстве.

Спасатели отмечают, что на дорогах 47 региона повышается вероятность ДТП, в том числе и крупных. Также возможны заторы на дорогах. В ведомстве просят водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

Кроме того в ГУ МЧС по Ленобласти предупреждают, что такие погодные условия могут привести травматизму людей падающим с кровель снегом и льдом при несвоевременной уборке снега и льда с крыш зданий и при обрушении ветхих конструкций, а также в результате падений при гололедице.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Маршрут болельщика»: как я ехал на поезде из Москвы в Калининград
Киев арестовал имущество российской компании на 3,8 млн долларов
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ
Кот воссоединился с хозяином спустя 14 лет благодаря микрочипу
МИД РФ не исключил исчезновения улик по «делу Скрипаля»
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Как выглядит самая красочная деревня в Индонезии (фото)
Содержание с поличным. Кто рассекречивает личность содержанок
Почему послы не приедут в МИД на встречу по «делу Скрипаля»
Спорт
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности Инспектор пришел на базу команды в 6.30 утра
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь