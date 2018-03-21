Сильный ветер, мокрый снег: МЧС Ленобласти предупредило о «дне жестянщика» в четверг

Источник: Комсомольская правда

Помните шутку про чучело Масленицы, которое выжило и начало мстить. Так вот, кажется, это не шутки. На календаре конец марта. Первый весенний месяц почти позади, а МЧС по Ленинградской области дает совсем не теплые прогнозы.

— 22—23 марта 2018 года местами ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, на западе порывы ветра до 15−17 м/с, на автодорогах — гололедица, сложная обстановка, — сообщают в ведомстве.

Спасатели отмечают, что на дорогах 47 региона повышается вероятность ДТП, в том числе и крупных. Также возможны заторы на дорогах. В ведомстве просят водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.