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19:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение транспорта временно ограничат на двух мостах трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области с 24 марта

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, в Кстовском и Воротынском районах в связи с ремонтом мостов через реки Кудьма (правый) на 447-м км и Гремячка на 552-м км автомагистрали М-7 «Волга» будет действовать временное ограничение движения.

Источник: Reuters

В частности, с 24 марта в местах производства работ скорость ограничат до 40 км/ч. На мосту через реку Кудьма проезжая часть будет сужена до одной полосы, на участке организовано реверсивное движение со светофором. Кроме того, на мосту через реку Гремячка для движения будут доступны две полосы (по одной — в каждом направлении).

Согласно информации, ограничение движения на обоих объектах продлится до конца 2018 года.

Отмечается, что в ходе ремонта мостов будут заменены балки и опоры пролетных строений, барьерное и перильное ограждения, обновят мостовое полотно, асфальтобетонное покрытие, деформационные швы и систему водоотвода, устроят очистные сооружения, гидроизоляцию, лестничные сходы и укрепят конусы.

Напомним, более 226 млн. рублей планировалось направить на ремонтные работы мостов через реки Гремячка и Кудьма на трассе М-7 «Волга».

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