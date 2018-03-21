Движение транспорта временно ограничат на двух мостах трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области с 24 марта

В частности, с 24 марта в местах производства работ скорость ограничат до 40 км/ч. На мосту через реку Кудьма проезжая часть будет сужена до одной полосы, на участке организовано реверсивное движение со светофором. Кроме того, на мосту через реку Гремячка для движения будут доступны две полосы (по одной — в каждом направлении).