Минстрой планирует провести интернет в общественные туалеты

Источник: RNS

Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды.

Интернет в общественных уборных необходим, прежде всего, для того чтобы эти объекты отображались в электронных картах общественных пространств для смартфонов.

«Нам нужно двигаться и в одном, и в другом направлении — и интернет в туалет проводить надо, и туалеты приводить к стандартам, которым они должны соответствовать. Давайте точно выработаем стандарт, норматив общественного туалета. Это не шутки», — сказал Чибис, отметив, что общественные туалеты являются важным элементом городской инфраструктуры. По его словам, зачастую известные архитектурные бюро при проектировании общественных пространств могут предусмотреть площадку для выгула собак, но не включить в проект общественные уборные для людей.

«Интернет в туалеты и в многоквартирные дома мы тоже будем проводить», — заключил он.

На проблему состояния общественных уборных обратила внимание в ходе заседания глава фонда «Институт экономки города» Надежда Косарева, подчеркнув, что «это вопиющее первобытное общество».