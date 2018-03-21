В Казани ожидается метель и -3 градуса

В Казани ожидается метель и -3 градуса

22 марта в Казани ожидается облачная погода, днем временами небольшой снег, местами слабая метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.