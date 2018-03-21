В Казани ожидается метель и -3 градуса
22 марта в Казани ожидается облачная погода, днем временами небольшой снег, местами слабая метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
22 марта в Казани ожидается облачная погода, днем временами небольшой снег, местами слабая метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер
Минимальная температура воздуха ночью 6−8 градусов мороза.
Максимальная температура воздуха днем 1−3 градуса мороза.
На дорогах гололедица.
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