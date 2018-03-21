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16:11 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани ожидается метель и -3 градуса

22 марта в Казани ожидается облачная погода, днем временами небольшой снег, местами слабая метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: 93% 751 мм рт. ст. 5 м/с

Ветер северо-восточный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью 6−8 градусов мороза.

Максимальная температура воздуха днем 1−3 градуса мороза.

На дорогах гололедица.

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