На всей территории Казахстана ожидаются дожди
«Казгидромет» объявил штормовое предупреждение.
«Казгидромет» объявил штормовое предупреждение.
В ближайшие несколько дней по всему Казахстану ожидается выпадение обильных осадков, в результате чего могут образоваться подтопления на многих участках. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение в регионах, сообщает zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу «Казгидромет».
Так, согласно прогнозу, в пятницу, субботу и воскресенье осадки, в основном в виде дождя, могут привести к подтоплениям в Карагандинской, Акмолинской,
Талые воды и сильные осадки могут затопить некоторые участки в
С четверга и до понедельника ливни и потепление прогнозируются в Восточном Казахстане, что может стать причиной разлива рек и подтоплений.
Сильный дождь с 23-го по 26-е также пообещали жителям Алматинской, Жамбылской,
О сильных осадках 23 марта также предупредили и алматинцев.
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