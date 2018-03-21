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16:18 (мск), источник: Zakon.kz

На всей территории Казахстана ожидаются дожди

«Казгидромет» объявил штормовое предупреждение.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: 93% 751 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Zakon.kz

В ближайшие несколько дней по всему Казахстану ожидается выпадение обильных осадков, в результате чего могут образоваться подтопления на многих участках. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение в регионах, сообщает zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу «Казгидромет».

Так, согласно прогнозу, в пятницу, субботу и воскресенье осадки, в основном в виде дождя, могут привести к подтоплениям в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской Костанайской и Павлодарской областях.

Талые воды и сильные осадки могут затопить некоторые участки в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях.

С четверга и до понедельника ливни и потепление прогнозируются в Восточном Казахстане, что может стать причиной разлива рек и подтоплений.

Сильный дождь с 23-го по 26-е также пообещали жителям Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей.

О сильных осадках 23 марта также предупредили и алматинцев.

Погода в Алматы днем ясно, + 19.

Погода в Астане днем облачно, + 3.

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