На майские праздники и в дни мундиаля в Волгограде создадут пешеходные зоны

Как отметили в администрации города, данное решение принято для обеспечения безопасности и удобства болельщиков. Также традиционные пешеходные зоны будут действовать в период майских праздников. Городской общественный транспорт будет работать по специальному расписанию.

— Подобная практика обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе спортивных, реализуется во всех крупных городах мира. В Волгограде такие ограничения успешно практикуются во время общегородских праздников, в том числе Дня города, Дня молодежи, шествия «Бессмертный полк», карнавальных шествий и других. В этот период ряд улиц, в том числе улицы Чуйкова, Советская, им. Володарского, Комсомольская, им. Гоголя, становятся полностью пешеходными, — пояснили в мэрии.

Для обеспечения доступности спортивных сооружений в рамках тестовых матчей и матчей ЧМ-2018 на территории Волгограда будут организованы несколько перехватывающих парковок для легкового транспорта и автобусов, прибывающих из других регионов России. Три из них расположатся на территории торгово-развлекательных центров в разных районах города: у ТРЦ «Комсомолл», прилегающего ко Второй Продольной магистрали, у ТРЦ «Ашан» в Дзержинском районе у западного въезда в Волгоград и у ТРЦ «Акварель» в южной части города. Еще одна большая парковочная площадка будет организована по улице Тракторостроителей рядом с остановкой скоростного трамвая «Хлебозавод». Общее количество парковочных мест, выделяемых для стоянки легкового автотранспорта болельщиков, составляет три тысячи машиномест. Здесь же будут организованы зоны остановки транзитных автобусов на 80 машиномест. В период ЧМ-2018 эти парковки будут работать бесплатно. Для жителей расположенных рядом со стадионом домов будет обеспечена возможность проезда на личном транспорте к местам проживания.

Еще одной площадкой, где можно посмотреть прямые трансляции матчей ЧМ-2018, станет Центральная набережная. Здесь с 14 июня по 15 июля пройдет Фестиваль болельщиков.

На огромном уличном экране в комфортной и безопасной обстановке посмотреть онлайн-трансляции одновременно смогут до 15 тысяч человек. Вход на фестиваль болельщиков будет бесплатным для всех желающих. Для гостей готовится ежедневная концертно-развлекательная программа, интерактивные площадки, зоны фудкорта и спонсорских активностей.

Предварительную проверку система организации движения транспорта пройдет 9 мая. В ходе проведения Кубка России по футболу и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будут отработаны все организационные вопросы. Это не только работа дорожной и транспортной инфраструктуры, но и комплексное функционирование стадиона, проход болельщиков на стадион в соответствии с требованиями силовых структур, сервисы для зрителей и клиентских групп, подготовка контролеров-распорядителей и волонтеров.

Для организации удобного и комфортного проведения праздника пешеходный режим будет действовать на ряде улиц.

С 00:00 9 мая 2018 года до 02:00 10 мая 2018 года:

— на площади Павших Борцов.

— улицы Невской.

— улицы Комсомольской.

— улицы Глубокоовражной.

— улицы Голубинской.

— улицы им. Михаила Балонина.

— улицы им. Гоголя.

— улицы Аллея Героев.

— проспекта им. В. И. Ленина в границах от улицы Рабоче-Крестьянской до улицы Тарифной.

— местного проезда проспекта им. В. И. Ленина.

— улицы Рабоче-Крестьянской в границах от улицы Баррикадной до проспекта им. В. И. Ленина.

— улицы Мира в границах от улицы Порт-Саида до улицы им. Володарского.

— улицы Коммунистической в границах от улицы Порт-Саида до улицы им. Володарского.

— наб. 62-й Армии в границах от улицы Комсомольской до улицы им. маршала Чуйкова.

— улицы 7-й Гвардейской.

— улицы Советской в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской.

— улицы Краснознаменской.

— улицы им. Маршала Крылова.

— 0-й Продольной магистрали.

— улицы Порт-Саида в границах от улицы Коммунистической до проспекта им. В. И. Ленина.

— улицы им. В. И. Ленина в границах от улицы им. Чуйкова до проспекта им. В. И. Ленина.

— улицы им. Володарского.

— улицы им. маршала Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской.

— пер. им. Воровского в границах от улицы Советской до ул. им. маршала Чуйкова.

На весь период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 и Фестиваля болельщиков на территории Волгограда будут организованы пешеходные зоны, что позволит людям комфортно и безопасно посещать праздничные мероприятия и онлайн-трансляции матчей на Центральной набережной. Горожане и гости города-героя смогут беспрепятственно перемещаться по пешеходным зонам.

С 00:00 13 июня 2018 года до 00:00 16 июля 2018 года:

— на площади Павших Борцов.

— улицы Невской.

— улицы Комсомольской.

— улицы им. Рокоссовского.

— улицы Глубокоовражной.

— улицы Голубинской.

— улицы им. Михаила Балонина.

— улицы им. Гоголя.

— улицы Аллея Героев.

— проспекта им. В. И. Ленина в границах от улицы Рабоче-Крестьянской до улицы Тарифной.

— местного проезда проспекта им. В. И. Ленина.

— улицы Рабоче-Крестьянской в границах от улицы Баррикадной до проспекта им. В. И. Ленина.

— улицы Мира в границах от улицы Порт-Саида до улицы им. Володарского.

— улицы Коммунистической в границах от улицы Порт-Саида до улицы им. Володарского.

— наб. 62-й Армии в границах от улицы Комсомольской до улицы им. маршала Чуйкова.

— улицы 7-й Гвардейской.

— улицы Советской в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской.

— улицы Краснознаменской.

— улицы им. Маршала Крылова.

— 0-й Продольной магистрали.

— улицы Порт-Саида в границах от улицы Коммунистической до проспекта им. В. И. Ленина.

— улицы им. В. И. Ленина в границах от улицы им. Чуйкова до проспекта им. В. И. Ленина.

— улицы им. Володарского.

— улицы им. маршала Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской.

— пер. им. Воровского в границах от улицы Советской до ул. им. маршала Чуйкова.

В дни проведения матчей будет ограничено движение транспортных средств:

с 00:00 18.06.2018 до 05:00 19.06.2018.

с 00:00 22.06.2018 до 02:00 23.06.2018.

с 00:00 25.06.2018 до 01:00 26.06.2018.

с 00:00 28.06.2018 до 01:00 29.06.2018.

Движение будет ограничено на ряде автомобильных дорог, в том числе:

— улицы Батальонной.

— улицы Химической.

— проспекта им. В. И. Ленина в границах от улицы 7-й Гвардейской до проспекта Металлургов.

— улицы Комсомольской.

— улицы 7-й Гвардейской в границах от улицы им. маршала Чуйкова до наб. 62-й Армии.

— улицы Коммунистической в границах от улицы им. Гоголя до улицы Комсомольской.

— улицы Козловской в границах от улицы Профсоюзной до улицы Академической.

— улицы Кубинской.

— улицы Череповецкой в границах от улицы Ленкоранской до улицы им. маршала Рокоссовского.

— улицы им. Лермонтова.

— проспекта им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в границах от улицы Пермской до улицы им. Рокоссовского.

— улицы Невской.

— улицы Рабоче-Крестьянской от улицы Баррикадной до улицы им. Калинина.

— улицы Симбирской в границах от улицы Профсоюзной до улицы Глубокоовражной.

— улицы Глубокоовражной.

— улицы Профсоюзной.

— улицы Голубинской.

— улицы им. Скосырева.

— улицы им. Землячки в границах от проезда Дорожников до улицы им. Рокоссовского.

— 0-й Продольной магистрали на всем протяжении.

— улицы им. маршала Крылова.

Схемой предусмотрены альтернативные схемы движения для транспортных средств по улице Ленкоранской, улице им. Саши Филиппова, улице им. Неждановой, Третьей продольной магистрали, улице 4-х Связистов, улице им. Репина, улице им. Рихарда Зорге, улице 39-й Гвардейской, проспекту Металлургов, улице им. Менделеева, проспекту им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, улице Ангарской, улице Советской, улице им. маршала Еременко, улице Ополченской улице им. Александрова, улице им. Дундича, улице им. Дзержинского, улице им. Шурухина, улице Космонавтов, улице Пермской, улице Чапаева, улице Ангарской, улице Качинцев.

С целью предотвращения нештатных и чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения работы челночных рейсов транспорта, обеспечивающего подвоз зрителей, в зонах, прилегающих к территории «последней мили», будет обеспечен проезд исключительно для общественного транспорта и спецтранспорта в дни проведения матчей ЧМ-2018:

с 00:00 17.06.2018 до 05:00 19.06.2018.

с 00:00 21.06.2017 до 02:00 23.06.2018.

с 00:00 24.06.2018 до 01:00 26.06.2018.

с 00:00 27.06.2018 до 01:00 29.06.2018.

— на территории примыкающей к ТРЦ «Европа Сити Молл».

— на территории, прилегающей к платформе «Мамаев Курган нижняя».

— на территории, прилегающей к стадиону «Волгоград Арена».

— на территории парковок клиентских групп FIFA (в районе дворца спорта Профсоюзов).

Организация на территории города перехватывающих парковок позволит транзитному транспорту в период с 00:00 часов 13 июня до 00:00 часов 16 июля не выезжать на следующие улицы и прокладывать при необходимости маршруты движения в объезд города:

— по ул. 40 лет ВЛКСМ в границах от дороги на озеро «Сарпа» до проспекта Героев Сталинграда.

— по ул. им. генерала Романенко.

— по ул. им. Плеханова.

— по ул. им. Георгия Засекина (от пр-кта Университетского в сторону п. Горная Поляна).

— по автодороге, соединяющей ул. Казахскую и автомобильную дорогу на п. Песчанка.

— по ул. им. Неждановой.

— по ул. им. Рокоссовского от съезда с мостового перехода через реку Волга в сторону улицы Качинцев, от улицы Землячки в сторону улицы Кубинской.

— по ул. Ангарской (от III Продольной магистрали по направлению движения в центр города).

— по пр-кту им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (от III Продольной магистрали по направлению движения в центр города).

— по ул. им. Землячки (от III Продольной магистрали по направлению движения в центр города).

— по ул. им. Менделеева (от III Продольной магистрали по направлению движения к ул. им. Маршала Еременко).

— по ул. им. Костюченко.

— по ул. им. Шурухина.

— по ул. им. Николая Отрады.

Альтернативные направления движения для транзитного транспорта будут организованы следующим образом:

— по направлению движения город Ленинск — город Волжский — город Волгоград в сторону города Ростов-на-Дону: г. Ленинск — р.п. Средняя Ахтуба — г. Волжский — дорога от улицы им. Н. Отрады до границ городской черты — ул. Героев Тулы — Латошинская автодорога Р-228 — 3 Продольная магистраль — ул. Неждановой — Ростов-на-Дону.

— по направлению движения город Ленинск — город Волжский — город Волгоград в сторону города Саратов: г. Ленинск — р.п. Средняя Ахтуба — г. Волжский — дорога от улицы им. Н. Отрады до границ городской черты — ул. Героев Тулы — ул. Латошинская — автодорога Р-228.

— по направлению движения город Ростов-на-Дону (город Краснодар) — город Суровикино — город Серафимович — город Михайловка в сторону города Москва: автомобильная дорога А-260 — г. Суровикино — автодорога — 18А-2 — обход города Серафимович — подъезд к городу Михайловка — автодорога 18К-5 — автодорога Р-22 «Каспий».

— по направлению движения город Москва — город Михайловка — город Серафимович — город Суровикино в сторону города Котельниково: автодорога Р-22 — подъезд к г. Михайловка — автодорога 18К-5 — автодорога — 18А-2 — объезд г. Серафимович — подъезд к г. Суровикино — автодорога А-260 — подъезд к с. Мариновка — автодорога А-153 подъезд к с. Червлёное — автодорога 18К-1.

— по направлению движения город Москва — город Михайловка — город Серафимович — город Суровикино — город Калач-на-Дону в сторону города Астрахань (через Светлый Яр/Нариманов): автодорога Р-22 — подъезд к г. Михайловка — автодорога 18К-5 — автодорога 18А-2 — обход г. Серафимович — объезд г. Суровикино — автодорога А-260 — г. Калач-на-Дону — подъезд к с. Мариновка — автодорога А-153 — с. Червлёное — автодорога 18К-1 — подъезд к с. Приканальное — автодорога 18К-4 — с. Большие Чапурники — автодорога Р-221 — автодорога 18К-4 — пересечение ул. 40 лет ВЛКСМ — автодорога Р-22 — пос. Светлый Яр.

— по направлению движения город Москва — город Михайловка — город Котово — город Камышин — город Волжский в сторону города Астрахань (через город Котово и город Знаменск): автодорога Р-22 «Каспий» подъезд к г. Михайловка — автодорога 18К-5 — хутор Ильменский-2 — автодорога 18К-10 — г. Котово — автодорога 18А-1 — автодорога Р-228 — ул. Латошинская — ул. Героев Тулы — дорога от улицы им. Николая Отрады до границ городской черты — г. Волжский — р.п. Средняя Ахтуба — Знаменск — Астрахань.

— по направлению движения город Москва — город Михайловка — город Фролово — город Камышин — город Волжский в сторону города Астрахань (через город Фролово и город Знаменск): автодорога Р-22 — подъезд к г. Михайловка — автодорога 18К-5 — х. Ильменский-2 — автодорога 18К-10 — г. Котово — автодорога 18А-1 — автодорога Р-228 — ул. Латошинская — ул. Героев Тулы — дорога от улицы им. Н. Отрады до границ городской черты — г. Волжский — р.п. Средняя Ахтуба — г. Знаменск — г. Астрахань.

— по направлению движения город Москва — город Михайловка — город Серафимович — город Суровикино — город Калач-на-Дону в сторону города Элиста: автодорога Р-22 — подъезд к г. Михайловка — автодорога 18К-5 — автодорога 18А-2 — объезд г. Серафимович — объезд г. Суровикино — автодорога А-260 — с. Мариновка — автодорога А-153 — с. Червлёное — автодорога 18К-1 — с. Приканальное — автодорога 18К-4 — автодорога Р-221 — г. Элиста.

— по направлению движения город Ленинск — город Волжский — город Камышин — город Котово — город Михайловка в сторону города Ростов-на-Дону: г. Астрахань — г. Знаменск — г. Волжский — ул. Латошинская — ул. Героев Тулы — автодорога Р-228 — объезд г. Камышин — автодорога 18А-1 — г. Котово — автодорога 18К-10 — х. Ильменский-2 — автодорога 18К-5 — г. Михайловка — автодорога Р-22 «Каспий» — автодорога 18К-5 — автодорога 60К-16 — автодорога М-4 «Дон» — г. Миллерово;.

— по направлению движения г. Ленинск — г. Волжский — г. Камышин — г. Фролово — г. Михайловка в сторону г. Ростов-на-Дону: г. Ленинск — р.п. Средняя Ахтуба — г. Волжский — дорога от улицы им. Н. Отрады до границ городской черты — ул. Героев Тулы — Латошинская автодорога Р-228 — автодорога 18А-3 — автодорога 18А-4 — г. Фролово — автодорога 18Н-133 автодорога Р-22 «Каспий» — автодорога 18К-5 — автодорога 60К-16. — автодорога М-4 «Дон» — г. Миллерово — г. Ростов-на-Дону.

— по направлению движения город Саратов — город Камышин — город Котово — город Михайловка — город Серафимович — город Суровикино в сторону города Ростов-на-Дону: автодорога Р-228 — железнодорожная станция Камышин-2 — населенный пункт Карпунин — автодорога 18А-1 — г. Котово — автодорога 18К-10 — х. Ильменский-2 — автодорога 18К-5 — автодорога Р-22 — автодорога 18А-2 — обход г. Серафимович — автодорога А-260 — г. Ростов-на-Дону.

— по направлению движения город Элиста (город Астрахань, город Котельниково) — город Суровикино — город Серафимович — город Михайловка — город Фролово — город Камышин в сторону города Саратов: автодорога Р-228 — г. — автодорога 18А-3 — автодорога 18А-4 — г. Фролово — автодорога 18Н-133 — автодорога Р-22 «Каспий» — автодорога 18К-5 — автодорога 18А-2. — обход г. Серафимович — автодорога А-260 — автодорога А-153 — с. Червлёное — автодорога 18К-1 — с. Приканальное — автодорога 18К-4 — с. Большие Чапурники — автодорога 18К-4 — автодорога Р-221 — г. Элиста.

Для удобства горожан и гостей города в дни чемпионата мира по футболу все виды общественного транспорта будут работать по специальному расписанию. Схема движения транспорта на время проведения встреч ЧМ-2018 и тестовых матчей разработана с привлечением волгоградских и московских специалистов автодорожной отрасли. Для этого детально исследованы городские и транзитные транспортные потоки, рассчитано количество транспорта, который парковочные площади способны принять без ущерба для жителей города, а также учтена почасовая пропускная способность автодорог, задействованных в транспортном обеспечении в указанный период. Основным документом, который лег в основу схемы, стал план управления перевозками, разработанный специально к ЧМ-2018 специалистами Высшей школы экономики.

Предварительную проверку схема пройдет в дни тестовых матчей — 21 апреля и 2 мая, и в день проведения финала Кубка России по футболу 9 мая. В ходе проведения этих игр будут отработаны все организационные вопросы, связанные с проведением мундиаля. Это не только работа дорожной и транспортной инфраструктуры, но и комплексное функционирование стадиона, проход болельщиков на стадион в соответствии с требованиями силовых структур, сервисы для зрителей и клиентских групп, подготовка контролеров-распорядителей и волонтеров.

21 апреля, в день матча между командами «Ротор-Волгоград» и «Луч Энергия», на стадионе «Волгоград Арена», автобусы, городской электротранспорт и маршрутные такси продолжат работать по привычным для горожан маршрутам.

В этот день запланирован первый выход на улицы областного центра шаттлов для обкатки специально сформированных временных маршрутов спортивных мероприятий. Это направления «Стадион — Аэропорт» (№S1), «Стадион — железнодорожный вокзал"(№S2) и «Стадион — Тракторная"(№S3).

На первом маршруте под №S1 промежуточными остановками станут:

— «Фестиваль болельщиков» на пересечении ул. Комсомольской и наб. им. 62-й Армии.

— «Железнодорожный вокзал».

— Перехватывающая парковка «Ашан» на ул. Землячки.

Шаттлы №S1 пройдут по шоссе Авиаторов, просп. им. Маршала Жукова, ул. Невской, Комсомольской, наб. им. 62-й Армии и ул. Землянского. На коротком направлении №S2, соединяющем железнодорожный вокзал и стадион «Волгоград Арена» предусмотрена только одна промежуточная остановка — «Фестиваль болельщиков». Этот маршрут проходит по ул. Коммунистической, Порт-Саида, Мира и Комсомольской.

Конечной остановкой третьего маршрута шаттлов под №S3 станет «Тракторная», расположенная у перехватывающей парковки на станции скоростного трамвая «Хлебозавод». Направление проходит по просп. им. В. И. Ленина в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах, ул. Кубинской, Рокоссовского, Невской, Комсомольской, наб. им. 62-й Армии и ул. Землянского. Промежуточные остановки на этом маршруте:

— «ТРК Комсомолл».

— «ЖД — Вокзал».

— «Фестиваль Болельщиков».

На эти же маршруты шаттлы выйдут вновь 2 мая для обкатки и 9 мая, в день финала Кубка России. В этот день, как и в дни проведения четырех матчей Чемпионата мира по футболу 2018 FIFA в Волгограде, шаттлы на временных маршрутах спортивных соревнований готовы перевозить всех желающих, в том числе футбольных фанатов бесплатно. Шаттлы будут работать не только в дни матчей, но и на протяжении всего периода проведения мундиаля. Для этого будут задействованы дополнительные автобусы — в дни матчей порядка 100, в остальные — около 50. С 13 июня по 16 июля, кроме 18, 22, 25 и 28 июня, маршруты шаттлов станут следующими:

— №S1k «Фестиваль болельщиков — Аэропорт» (шоссе Авиаторов, просп. им. Маршала Жукова, ул. Невская, ул. Комсомольская) с промежуточными остановками «Железнодорожный вокзал» и Перехватывающая парковка «Ашан».

— №S2k «Фестиваль болельщиков — железнодорожный вокзал» (ул. Коммунистическая, Порт-Саида, Мира, Комсомольская) без промежуточных остановок.

— №S3k Фестиваль болельщиков — ТРК «Комсомолл» (ул. Рокоссовского, Невская, Комсомольская) с промежуточной остановкой «Железнодорожный вокзал».

Шаттлы будут работать на маршрутах с раннего утра и до глубокой ночи, а по направлениям №S1 и №S1k транспорт будет следовать круглосуточно: с 01:00 до 05:00 часов интервал движения составит 1 час, в остальные часы — от 10 минут до 2 минут. Интервал движения на остальных маршрутах составит от 4 до 20 минут. В пиковом режиме шаттлы станут перевозить пассажиров в дни проведения футбольных матчей после полудня и до полуночи: это позволит жителям и гостям Волгограда быстро и удобно добраться к стадиону «Волгоград Арена» и фан-зоне, где в течение всего месяца для болельщиков организуют фестиваль.

Кроме того, 21 апреля для удобства в том числе иногородних футбольных болельщиков планируется организация работы перехватывающих автомобильных парковок в Советском районе у ТРЦ «Акварель», в Дзержинском районе у ТЦ «Ашан» и в Тракторозаводском районе около станции скоростного трамвая «Хлебозавод». Перехватывающими парковками смогут воспользоваться все желающие автомобилисты круглосуточно также 2 и 9 мая и на протяжении всего периода проведения Чемпионата мира по футболу 2018 FIFA. Владельцы личного автотранспорта, которые предпочтут оставить автомобиль на любой из перехватывающих парковок, смогут воспользоваться шаттлами — их остановки расположены рядом с парковками — или электропоездами пригородных маршрутов.

В день встречи на стадионе «Волгоград Арена» футбольных команд «Ротор-Волгоград» и «Крылья Советов», 2 мая, в часы подготовки и проведения матча при организации пешеходной зоны вокруг стадиона маршруты общественного транспорта планируется изменить для безопасности передвижения волгоградцев и гостей областного центра. Троллейбусы № 9 «Спартановка — пл. им. Куйбышева» и № 12 «Спартановка — Детский центр» станут следовать в границах от разворотного кольца на ул. Грамши до нового разворотного кольца на пл. Возрождения, троллейбусы № 10а — от «Ул. Землячки» до железнодорожного вокзала. Электротранспорт по троллейбусным маршрутам № 10 и № 15а продолжит работать в штатном режиме. Работа скоростного трамвая в этот период времени станет осуществляться по специально разработанному маршруту Т-1 «Ельшанка» — ТРК «Европа Сити Молл». На конечной остановке напротив торгового центра создадут специальную трамвайную инфраструктуру для съезда вагонов с одного пути на другой. Для удобства пассажиров в Волгограде изменятся также схемы движения ряда автобусов и маршрутных такси:

— Маршрутные такси № 3с «ТРЦ “Диамант” (ТЗР) — ул. Нижнетагильская» и № 36 «Роддом ТЗР — Кардиоцентр» станут следовать, в том числе, по ул. им. Рокоссовского, Хиросимы, 7-й Гвардейской с выездом на просп. им. В. И. Ленина и далее по маршруту.

— Автобус № 95 на часы организации пешеходной зоны вокруг стадиона «Волгоград Арена» начнет перевозить пассажиров, в том числе, по ул. 39-й Гвардейской (или проспект Металлургов), им. Маршала Еременко, Лермонтова, Рокоссовского, Невской, Комсомольской, просп. им. В. И. Ленина и далее по маршруту.

— Маршрутное такси № 67к «Нижний пос. ВгТЗ — пл. Возрождения» станет следовать по ул. Рокоссовского до ТРЦ «Комсомолл».

— Маршрутное такси № 10 «Ул. Грамши — Лицей № 7» начнет проходить по ул. Таращанцев, просп. Металлургов, ул. Маршала Еременко, Лермонтова, Рокоссовского со съездом на ул. Хиросимы и далее по маршруту.

В День Победы, 9 мая, на стадионе «Волгоград Арена» состоится финал Кубка России по футболу: увидеть зрелищную игру российских спортсменов и поболеть за любимые команды соберутся фанаты из разных городов страны.

Для обеспечения комфортного и безопасного передвижения волгоградских и иногородних болельщиков в пешеходной зоне вокруг стадиона маршруты городского общественного транспорта вновь скорректируют. На протяжении всего праздничного выходного дня троллейбусы № 9 и № 12 станут следовать по маршруту «Спартановка — пл. Возрождения», скоростной трамвай — по маршруту Т-1, маршрутные такси № 3с и № 36 — по ул. им. Рокоссовского, Хиросимы, 7-й Гвардейской с выездом на просп. им. В. И. Ленина, маршрутные такси № 67к — по ул. Рокоссовского до ТРЦ «Комсомолл». Работа автобусного маршрута № 95 будет приостановлена.

Кроме того, для безопасности волгоградцев и гостей города во время передвижения по пешеходной зоне, которую организуют 9 мая на наб. им. 62-й Армии, изменятся схемы движения автобусов № 98 и № 5. Автобусы под № 98 «Речпорт» — ТРК «Комсомолл» при движении к речному порту станут сворачивать с ул. Краснознаменской направо на просп. им. В. И. Ленина, затем следовать по ул. Калинина и Нулевой продольной магистрали мимо интерактивного музея «Россия. Моя история» до причала № 16. Автобусы № 5 «Речпорт — Родниковая долина» при движении к р. Волге они станут поворачивать направо с ул. Рабоче-Крестьянскую на ул. Калинина и далее по Нулевой продольной магистрали до причала № 16. Все остальные направления автобусов, включая дачные, трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продолжат работать в штатном режиме по привычным волгоградцам схемам движения.

Для безопасности жителей и гостей Волгограда — посетителей стадиона «Волгоград Арена» и для удобства пассажиров городского общественного транспорта его работа изменится также в дни проведения четырех матчей чемпионата мира по футболу 2018 FIFA. 18, 22, 25 и 28 июня автобусы, трамваи, троллейбусы и маршрутные такси станут работать в таком же режиме, как и 9 мая. При этом в дни встреч на стадионе «Волгоград Арена» зарубежных футбольных команд все болельщики, имеющие при себе билет на сегодняшний матч, смогут воспользоваться правом бесплатного проезда на всех муниципальных маршрутах автобусов, трамваев и троллейбусов при предъявлении билета.