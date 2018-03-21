Сокращать количество вузов в Беларуси пока не будут
Минобразования планирует оптимизировать количество специальностей, однако вузы пока трогать не будут.
Минобразования планирует оптимизировать количество специальностей, однако вузы пока трогать не будут.
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Количество высших учебных заведений сокращать в Беларуси в ближайшее время не планируется, заявил в среду журналистам министр образования Игорь Карпенко.
Оптимизировать систему высшего образования еще в прошлом году потребовали и глава государства, и
Как сказал в среду Карпенко, сегодня Минобразования продолжает работать над упорядочиванием ситуации, сокращением количества специальностей и направлений деятельности.
«В то же время уменьшать количество вузов в ближайшее время не планируется», — добавил Карпенко.
Продолжают совершенствовать и систему прогнозирования кадровых потребностей экономики. Минэкономики будет каждый год разрабатывать демографический прогноз, а Минтруда — прогноз по балансу трудовых ресурсов.
Ведомства вскоре должны утвердить план приема на 2018-й год и определиться с тем, сколько студентов и на какие специальности пригласят в ближайшую вступительную кампанию. Пока такая информация не публиковалась, также неизвестно, какие специальности будут действительно сокращены.
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