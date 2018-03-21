Сокращать количество вузов в Беларуси пока не будут

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Количество высших учебных заведений сокращать в Беларуси в ближайшее время не планируется, заявил в среду журналистам министр образования Игорь Карпенко.

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Оптимизировать систему высшего образования еще в прошлом году потребовали и глава государства, и вице-премьер Жарко: многие вузы готовят специалистов по дублирующимся специальностям, и чиновники планировали разобраться с ситуацией.

Как сказал в среду Карпенко, сегодня Минобразования продолжает работать над упорядочиванием ситуации, сокращением количества специальностей и направлений деятельности.

«В то же время уменьшать количество вузов в ближайшее время не планируется», — добавил Карпенко.

Продолжают совершенствовать и систему прогнозирования кадровых потребностей экономики. Минэкономики будет каждый год разрабатывать демографический прогноз, а Минтруда — прогноз по балансу трудовых ресурсов.