Микрочип помог коту воссоединиться с хозяином спустя 14 лет
Томас Младший, или для краткости Т2, — рыжий полосатый кот, в последний раз видевший своего хозяина, Перри Мартина из
Томас Младший, или для краткости Т2, — рыжий полосатый кот, в последний раз видевший своего хозяина, Перри Мартина из
Мартин вспоминает: «Когда мне позвонили и сказали, что Т2 нашелся, я просто не мог поверить». В 2002 году ветеринар имплантировал Томасу микрочип с адресом и номером телефона владельца, на случай, если животное потеряется. После урагана Жанна в 2004 году Мартин вместе с Т2 переехал в другой город, а через несколько дней после переезда Т2 сбежал. «Все его искали, я даже написал обращение в местное общество защиты животных. Ведь у кота был микрочип! Я думал, уж с
Недавно рыжий полосатый кот был обнаружен службой отлова животных и доставлен в приют. Просканировав микрочип, работники приюта были потрясены: кот в бегах уже 14 лет. «Вот бы он мог рассказать, что за приключения с ним происходили все эти годы!» — говорит счастливый Мартин. После воссоединения с хозяином, истощенный 18-летний кот все время спал и почти не ел. Сейчас он понемногу приходит в форму и, как говорит Мартин, начинает его вспоминать.
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