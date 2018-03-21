Микрочип помог коту воссоединиться с хозяином спустя 14 лет

Мартин вспоминает: «Когда мне позвонили и сказали, что Т2 нашелся, я просто не мог поверить». В 2002 году ветеринар имплантировал Томасу микрочип с адресом и номером телефона владельца, на случай, если животное потеряется. После урагана Жанна в 2004 году Мартин вместе с Т2 переехал в другой город, а через несколько дней после переезда Т2 сбежал. «Все его искали, я даже написал обращение в местное общество защиты животных. Ведь у кота был микрочип! Я думал, уж с ним-то точно найдут». Такие микрочипы стоят $15−40, и, по статистике, значительно увеличивают вероятность найти пропавшее животное. Но Т2 так и не нашелся, а его владелец решил, что тот погиб под колесами машины. После этого Мартин дважды переезжал, пока снова не вернулся в Форт-Пирс.