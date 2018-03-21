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17:00 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Уровень воды в реке Дон у Азова достиг неблагоприятной отметки

Уровень воды на участке реки Дон в Азове достиг неблагоприятной отметки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: 93% 751 мм рт. ст. 5 м/с

Похожая ситуация возникла и в Таганрогском заливе. Об этом «Дон-ТР» сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Причиной стал сильный юго-западный ветер.

Напомним, утром спасатели объявили штормовое предупреждение. Синоптики в отдельных районах ожидают метели, снежные заносы и ухудшение видимости. Минусовая температура продержится до конца недели.

«22 марта ветер поменяет направление и ослабеет до умеренного, а сильные осадки, гололед, туманы еще сохранятся. 23 марта будет уже более-менее спокойная погода», — рассказала и.о. начальника Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

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