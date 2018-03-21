Уровень воды в реке Дон у Азова достиг неблагоприятной отметки
Уровень воды на участке реки Дон в Азове достиг неблагоприятной отметки.
Уровень воды на участке реки Дон в Азове достиг неблагоприятной отметки.
Похожая ситуация возникла и в Таганрогском заливе. Об этом «Дон-ТР» сообщили в Ростовском гидрометцентре.
Причиной стал сильный
Напомним, утром спасатели объявили штормовое предупреждение. Синоптики в отдельных районах ожидают метели, снежные заносы и ухудшение видимости. Минусовая температура продержится до конца недели.
«22 марта ветер поменяет направление и ослабеет до умеренного, а сильные осадки, гололед, туманы еще сохранятся. 23 марта будет уже
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