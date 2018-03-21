Уровень воды в реке Дон у Азова достиг неблагоприятной отметки

Похожая ситуация возникла и в Таганрогском заливе. Об этом «Дон-ТР» сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Причиной стал сильный юго-западный ветер.

Напомним, утром спасатели объявили штормовое предупреждение. Синоптики в отдельных районах ожидают метели, снежные заносы и ухудшение видимости. Минусовая температура продержится до конца недели.