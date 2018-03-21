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19:22 (мск), источник: Newsroom24.ru

Польша временно прекращает выдачу виз в Нижнем Новгороде

Приостановка работы визового центра связана с техническими причинами.

Источник: Reuters

Визовый центр Польши в Нижнем Новгороде временно не будет принимать заявления на выдачу виз по техническим причинам. С 23 марта подать документы на получение польской визы можно только в консульском отделе посольства в Москве. Информация об этом появилась на сайте Посольства.

Работа визовых центров будет приостановлена и в других регионах России.

С 21 марта визовый центр Польши в Нижнем Новгороде будет выдавать только готовые документы. В визовом центре Польши в Москве последний день подачи документов на визу — 22 марта, после чего этот центр также будет работать только на выдачу готовых паспортов. Об этом говорится в сообщении на сайте визового провайдера VFS Global, который работает по контракту с польскими властями.

С 23 марта подать заявление на выдачу визы можно только через консульский отдел посольства в Москве, по предварительной записи на сайте, пользуясь опцией «Зарегистрируйте бланк».

Кроме того, Консульский отдел принимает документы на оформление виз от близких родственников граждан ЕС, сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, а также членов официальных делегаций, направляющихся в Польшу. Для получения визы в этом случае необходимо заполнить анкету на сайте, пользуясь опцией «Заполните бланк».

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