В Кургане закрыли дело о покупке GPS-трекера для слежки за теленком
Фермера обвиняли в незаконной покупке технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Фермера обвиняли в незаконной покупке технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Следственный комитет России закрыл дело в отношении фермера Евгения Васильева, который купил на сайте AliExpress
При этом сам Евгений Васильев утверждает, что следствие до последнего предлагало ему частично признать вину и подписать заявление о раскаянии. «20 марта меня вызывали в СК в Лебяжье и попросили подписать раскаяние по 28-й статье УПК РФ. Я не стал этого делать, чтобы не было отметки о том, что я привлекался. Так посоветовал мой адвокат. Сказал, что дело они могут закрыть и без этого — по причине недоказанности вины», — рассказал Васильев телеканалу.
Фермер добавил, что он очень рад закрытию дела. По его словам, несколько месяцев, в течение которых шло следствие, были очень нервными для его семьи.
Васильев купил
Евгений Васильев рассказывал, что ведет большое хозяйство, в котором есть куры, кролики, овцы, козы и несколько коров. Один теленок, по его словам, постоянно отбивался от стада, поэтому фермер хотел повесить на него
14 декабря 2017 года на
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