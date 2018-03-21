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17:08 (мск), источник: Daily Storm

В Кургане закрыли дело о покупке GPS-трекера для слежки за теленком

Фермера обвиняли в незаконной покупке технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России закрыл дело в отношении фермера Евгения Васильева, который купил на сайте AliExpress GPS-трекер, чтобы следить за передвижениями теленка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. Васильева обвиняли в незаконной покупке технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

«В результате проведения ряда следственных действий не собрано доказательств, свидетельствующих о наличии у обвиняемого умысла, направленного на негласное получение информации. В связи с этим 20 марта принято решение о прекращении уголовного преследования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры телеканалу RT.
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При этом сам Евгений Васильев утверждает, что следствие до последнего предлагало ему частично признать вину и подписать заявление о раскаянии. «20 марта меня вызывали в СК в Лебяжье и попросили подписать раскаяние по 28-й статье УПК РФ. Я не стал этого делать, чтобы не было отметки о том, что я привлекался. Так посоветовал мой адвокат. Сказал, что дело они могут закрыть и без этого — по причине недоказанности вины», — рассказал Васильев телеканалу.

Фермер добавил, что он очень рад закрытию дела. По его словам, несколько месяцев, в течение которых шло следствие, были очень нервными для его семьи.

Васильев купил GPS-трекер «Мини А8» на AliExpress в конце января прошлого года. Правоохранительные органы посчитали, что устройство предназначено для скрытой передачи данных и запрещено к обороту в России «в связи с наличием признаков отнесения к специальным техническим средствам для негласного получения информации». Сотрудники регионального управления ФСБ задержали фермера на почте, куда он пришел за посылкой с китайского сайта.

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Евгений Васильев рассказывал, что ведет большое хозяйство, в котором есть куры, кролики, овцы, козы и несколько коров. Один теленок, по его словам, постоянно отбивался от стада, поэтому фермер хотел повесить на него GPS-трекер, чтобы не искать.

14 декабря 2017 года на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину рассказали о деле против фермера. Президент сказал, что впервые слышит о подобной проблеме, и пообещал с ней разобраться.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Наталья Поклонская предложила изменить закон таким образом, чтобы граждан нельзя было привлечь к ответственности за бытовое использование GPS-устройств. Обсуждение законопроекта в Госдуме планируется на лето 2018 года.

Повесил GPS на корову? Шпион!
Во время загрузки произошла ошибка.
16 декабря 2017© Ньюстюб
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