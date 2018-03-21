В Воронеже частично ограничат движение на улице Фридриха Энгельса

В Воронеже из-за уборки снега на улице Фридриха Энгельса частично ограничат движение в ночь на 22 марта, об этом сообщает мэрия.
Для автомобилистов будет закрыт участок, ограниченный улицами 20 лет Октября и Плехановской. Перекрытие будет действовать с 22:00 21 марта до 5 утра 22 марта.
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