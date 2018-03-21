Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все визовые центры Польши в России закрывают
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Звезды, воспитывающие особенных детей
Лукашенко дал совет молодежи, «если вы ненавидите все русское»
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
Google купила новый офис за 2 миллиарда долларов
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
10Сакура в цвету
18:51 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже частично ограничат движение на улице Фридриха Энгельса

В Воронеже из-за уборки снега на улице Фридриха Энгельса частично ограничат движение в ночь на 22 марта, об этом сообщает мэрия.

Источник: AP 2018

Для автомобилистов будет закрыт участок, ограниченный улицами 20 лет Октября и Плехановской. Перекрытие будет действовать с 22:00 21 марта до 5 утра 22 марта.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Сети обсуждают новое фото Волочковой с вывалившимся животом
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
«Теракт против россиян»: в МИД прошел брифинг по «делу Скрипаля»
Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии
Ходячие мертвецы: истории похороненных раньше времени
Чемпионка ОИ Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Под Белгородом офицер погиб, спасая выронившего гранату солдата
Вдова Литвиненко отреагировала на слова экс-свекра о смерти мужа
Спорт
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности Инспектор пришел на базу команды в 6.30 утра
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Петербурге снизились цены на элитное жилье
Самые необычные вокзалы мира
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь