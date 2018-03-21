Снежная буря снова накроет Молдову: ветер, гололед, снегопады и волны холода
Новое предупреждение синоптиков будет действовать до вечера 23 марта.
Новое предупреждение синоптиков будет действовать до вечера 23 марта.
Во вторник, 20 марта, жители Кишинева «выдыхали» последствия тяжелого понедельника. Не то что бы о больших снегопадах никто не предупреждал. Просто наши люди не думали, что в марте может быть так плохо. Но есть опасение, что это была просто разминка.
Серии средиземноморских циклонов раз за разом добираются до нашей страны. Сейчас они несут с собой снегопады, гололед, ветер и волны холода. На себе почувствовать все это мы сможем ближе к вечеру среды.
ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ?
Синоптики сразу обрисовали риски, вызванные переменой погоды.
Возможны перебои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, не исключены обрывы линий телефонной связи. Под деревьями лучше не ходить, ветер и снег могут их обрушить. Стоит учесть, что гололед увеличивает вероятность получения травм пешеходами, да и ДТП не исключены.
Водителей просят быть внимательнее
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В первую очередь специалисты советуют обходить стороной деревья, ветхие здания и участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю.
Лучше всего вообще не выходить на улицу, но если без этого никак, то передвигаться по тротуару стоит с большой осторожностью, мелкими шагами, сохраняя равновесие при помощи рук.
Водителей просят передвигаться с малой скоростью как внутри, так и за пределами населенных пунктов; транспортное средство должно быть снабжено специальными цепями, лопатой, скребком, тросом, запасом топлива.
В целях предотвращения переохлаждения и обострения сердечнососудистых заболеваний рекомендуется избегать тяжелых физических нагрузок, таких как, толкание автомобиля, хождение по глубокому снегу
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