Снежная буря снова накроет Молдову: ветер, гололед, снегопады и волны холода

Во вторник, 20 марта, жители Кишинева «выдыхали» последствия тяжелого понедельника. Не то что бы о больших снегопадах никто не предупреждал. Просто наши люди не думали, что в марте может быть так плохо. Но есть опасение, что это была просто разминка.

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Серии средиземноморских циклонов раз за разом добираются до нашей страны. Сейчас они несут с собой снегопады, гололед, ветер и волны холода. На себе почувствовать все это мы сможем ближе к вечеру среды.

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ?

Синоптики сразу обрисовали риски, вызванные переменой погоды.

Возможны перебои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, не исключены обрывы линий телефонной связи. Под деревьями лучше не ходить, ветер и снег могут их обрушить. Стоит учесть, что гололед увеличивает вероятность получения травм пешеходами, да и ДТП не исключены.

Водителей просят быть внимательнее из-за ухудшения видимости. А еще стоит внимательнее выбирать маршрут, чтобы не застрять в сугробах.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В первую очередь специалисты советуют обходить стороной деревья, ветхие здания и участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю.

Лучше всего вообще не выходить на улицу, но если без этого никак, то передвигаться по тротуару стоит с большой осторожностью, мелкими шагами, сохраняя равновесие при помощи рук.

Водителей просят передвигаться с малой скоростью как внутри, так и за пределами населенных пунктов; транспортное средство должно быть снабжено специальными цепями, лопатой, скребком, тросом, запасом топлива.