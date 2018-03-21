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17:38 (мск), источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» — ЦСКА: стала известна стоимость билетов на матч

Стала известна стоимость билетов на матч 1 апреля ФК «Ростов» — ЦСКА.

Как сообщили rostov.kp.ru в пресс-службе ФК «Ростов», 26 марта начнется продажа билетов на матч 24-го тура чемпионата России по футболу между ФК «Ростов» и столичным ЦСКА. Поединок состоится 1 апреля на стадионе «Олимп-2».

Самый дешевый билет — на Северную трибуну — обойдется болельщикам в 300 рублей. На Южную трибуну (где традиционно сидят фанаты команды) — в 350 рублей. Цена билета на Восточную трибуну варьируется от 400 до 700 рублей, на Западную — от 450 до 950 рублей. Самые дорогие места клуб оценил в 1150 рублей — на Западную трибуну под крышей.

Матч ФК «Ростов» — ЦСКА пройдет 1 апреля, начало встречи — в 19.00. Это будет последняя игра на стадионе «Олимп-2» для «желто-синих». 15 апреля «желто-синие» переезжают на «Ростов-Арену», на этот день запланирован поединок 26-го тура против СКА Хабаровск (начало — в 19.00).

После 23-х туров «желто-синие» занимают 10-е место в турнирной таблице, «армейцы» — третье.

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