Пересадочный узел «Сенная» — «Спасская» — «Садовая» снова заработал
Пассажиры могут пользоваться всеми переходами между тремя станциями.
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Пассажиры могут пользоваться всеми переходами между тремя станциями.
Пересадочный узел «Сенная площадь» — «Спасская» — «Садовая» заработал в прежнем режиме, сообщает
Теперь пассажиры снова могут напрямую попасть со станции «Спасская» на «Сенную площадь» и в обратном направлении.
Напомним, 20 марта по техническим причинам со «Спасской» можно было попасть только на «Садовую», а оттуда — только на «Сенную площадь».
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