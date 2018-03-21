Пересадочный узел «Сенная» — «Спасская» — «Садовая» снова заработал

Теперь пассажиры снова могут напрямую попасть со станции «Спасская» на «Сенную площадь» и в обратном направлении.

Напомним, 20 марта по техническим причинам со «Спасской» можно было попасть только на «Садовую», а оттуда — только на «Сенную площадь».