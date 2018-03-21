Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все визовые центры Польши в России закрывают
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Алла Пугачева призналась, что живет ради детей
Тайна Вицина: почему он при жизни не дал ни одного интервью
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
В Запорожье на Украине обнаружены 1,5 тонны человеческих останков
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Редкое фото: романтические будни Варум и Агутина
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
10Сакура в цвету
19:06 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Пересадочный узел «Сенная» — «Спасская» — «Садовая» снова заработал

Пассажиры могут пользоваться всеми переходами между тремя станциями.

Источник: РИА "Новости"

Пересадочный узел «Сенная площадь» — «Спасская» — «Садовая» заработал в прежнем режиме, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Теперь пассажиры снова могут напрямую попасть со станции «Спасская» на «Сенную площадь» и в обратном направлении.

Напомним, 20 марта по техническим причинам со «Спасской» можно было попасть только на «Садовую», а оттуда — только на «Сенную площадь».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Есть ли смысл погашать ипотеку досрочно? Эксперт
«Теракт против россиян»: в МИД прошел брифинг по «делу Скрипаля»
Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии
Ходячие мертвецы: истории похороненных раньше времени
Чемпионка ОИ Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Под Белгородом офицер погиб, спасая выронившего гранату солдата
Вдова Литвиненко отреагировала на слова экс-свекра о смерти мужа
Спорт
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности Инспектор пришел на базу команды в 6.30 утра
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь