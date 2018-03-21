На каких улицах Ялты с конца апреля запретят парковаться

В Ялте в конце апреля на некоторых улицах запретят парковаться.

— На улице Киевской, на участке дороги при въезде в город (перед мостом) с правой стороны по ходу движения и с левой стороны по ходу движения напротив остановки «Пятый квартал» будут установлены дополнительные запрещающие дорожные знаки «Остановка запрещена» и дорожные знаки дополнительной информации «Фотовидеофиксация» и «Работает эвакуатор», — уточнили в отделе информационного обеспечения администрации Ялты.

Ограничения коснутся и улицы Бирюкова, где на участке дороги в районе здания «ДТЭК Крымэнерго» будут установлены запрещающие знаки «Остановка запрещена» и дорожные знаки дополнительной информации «Зона действия».

Про места доля парковки тоже не забыли.