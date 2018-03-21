На каких улицах Ялты с конца апреля запретят парковаться
Власти придумали, как разгрузить город от пробок.
Власти придумали, как разгрузить город от пробок.
В Ялте в конце апреля на некоторых улицах запретят парковаться.
— На улице Киевской, на участке дороги при въезде в город (перед мостом) с правой стороны по ходу движения и с левой стороны по ходу движения напротив остановки «Пятый квартал» будут установлены дополнительные запрещающие дорожные знаки «Остановка запрещена» и дорожные знаки дополнительной информации «Фотовидеофиксация» и «Работает эвакуатор», — уточнили в отделе информационного обеспечения администрации Ялты.
Ограничения коснутся и улицы Бирюкова, где на участке дороги в районе здания «ДТЭК Крымэнерго» будут установлены запрещающие знаки «Остановка запрещена» и дорожные знаки дополнительной информации «Зона действия».
Про места доля парковки тоже не забыли.
— По ул. Киевская в районе верхней платформы автовокзала будут установлены знаки «Место стоянки легковых такси», «Зона действия», «Парковка», «Направление действия», «Зона действия» и «Способ постановки транспортного средства», — уточнили в администрации. — Кроме того, по ул. Киевской от заезда на нижнюю платформу автовокзала с левой стороны по ходу движения до пешеходного перехода на остановке «Пятый квартал» будут установлены знаки особых предписаний «Зона регулируемой стоянки», «Конец зоны регулируемой стоянки», информационный знак «Парковка» и знак дополнительной информации «Направление действия».
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