В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
По данным синоптиков, 22 марта с 3:00 и до конца суток в Краснодаре ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег, возможен гололед.
По данным синоптиков, 22 марта с 3:00 и до конца суток в Краснодаре ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег, возможен гололед.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить по телефону 214−33−36 и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112», сообщает
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