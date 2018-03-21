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18:04 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

По данным синоптиков, 22 марта с 3:00 и до конца суток в Краснодаре ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег, возможен гололед.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить по телефону 214−33−36 и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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