Визовый центр Польши приостановил работу в Воронеже
Как пояснили в организации, это временная мера.
Как пояснили в организации, это временная мера.
Визовый центр Польши в Воронеже приостановил свою работу, сообщила
Как пояснили в компании, это временная мера. Оно связана с продлением контракта с визовым провайдером.
Визовые центры уже не работают во всех регионах, кроме Москвы. В Москве последний день приема документов — 22 марта. Начиная с 23 марта подать документы на визу в Польшу будет возможно только напрямую в консульство по предварительной записи.
О возобновлении работы пообещали сообщить дополнительно.
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