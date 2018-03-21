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Польша закрывает все визовые центры в России
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18:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Визовый центр Польши приостановил работу в Воронеже

Как пояснили в организации, это временная мера.

Источник: РИА "Воронеж"

Визовый центр Польши в Воронеже приостановил свою работу, сообщила пресс-служба визового провайдера VFS Global в среду, 21 марта. Также работа приостановлена во всех 28 визовых центрах Польши в России.

Как пояснили в компании, это временная мера. Оно связана с продлением контракта с визовым провайдером.

Визовые центры уже не работают во всех регионах, кроме Москвы. В Москве последний день приема документов — 22 марта. Начиная с 23 марта подать документы на визу в Польшу будет возможно только напрямую в консульство по предварительной записи.

О возобновлении работы пообещали сообщить дополнительно.

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