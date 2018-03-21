Визовый центр Польши приостановил работу в Воронеже

Визовый центр Польши в Воронеже приостановил свою работу, сообщила пресс-служба визового провайдера VFS Global в среду, 21 марта. Также работа приостановлена во всех 28 визовых центрах Польши в России.

Как пояснили в компании, это временная мера. Оно связана с продлением контракта с визовым провайдером.

Визовые центры уже не работают во всех регионах, кроме Москвы. В Москве последний день приема документов — 22 марта. Начиная с 23 марта подать документы на визу в Польшу будет возможно только напрямую в консульство по предварительной записи.