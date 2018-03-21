Вдова Литвиненко отреагировала на слова экс-свекра о смерти мужа

Источник: AP 2018

Вальтер Литвиненко накануне рассказал в передаче Первого канала «Пусть говорят», кто, по его мнению, убил его сына. Появившись в студии, он поприветствовал и обнял Андрея Лугового, которого Великобритания подозревает в убийстве Литвиненко. По словам Вальтера Литвиненко, его сына убил Алекс Гольдфарб, человек из «близкого круга» Бориса Березовского.

«Все то же самое Вальтер говорил уже дважды, первый раз — в 2012 году», — сказала вдова Литвиненко РИА Новости.

По ее словам, в 2012 году в жизни Вальтера Литвиненко что-то произошло, вероятно, это связано с «не очень хорошими» условиями жизни в Италии. «Он начал говорить про Гольдфарба, начал говорить совершенно гнусные вещи какие-то в адрес умершей жены Алика, которая умерла от рака, и когда он еще начал это приплетать, я считаю, что это настолько бесчеловечно», — отметила она.

По ее мнению, Вальтеру Литвиненко не хватало внимания журналистов.

«И абсолютно то же самое он повторил в 2016 году, на российском телеканале в ток-шоу с участием того же Лугового», — отметила она.

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По мнению вдовы Литвиненко, принимать всерьез заявления ее бывшего свекра не стоит. «Доказательства участия Лугового и Дмитрия Ковтуна в этом преступлении были представлены в открытой части разбирательства, это была доказанная часть, полицейское расследование, которое доказывает, что убийцы моего мужа — это Луговой и Ковтун. Мы можем рассуждать на тему закрытой части и говорить, было это правильно или неправильно — почему сэр Роберт Оуэн (председатель разбирательства — ред.) сделал вывод о российском участии в этом деле, но что касается Лугового и Ковтуна — это абсолютно доказанная часть», — убеждена она.