Вдова Литвиненко отреагировала на слова экс-свекра о смерти мужа
ЛОНДОН, 21 мар — РИА Новости, Мария Табак. Вдова скончавшегося в Лондоне от отравления полонием
ЛОНДОН, 21 мар — РИА Новости, Мария Табак. Вдова скончавшегося в Лондоне от отравления полонием
Вальтер Литвиненко накануне рассказал в передаче Первого канала «Пусть говорят», кто, по его мнению, убил его сына. Появившись в студии, он поприветствовал и обнял Андрея Лугового, которого Великобритания подозревает в убийстве Литвиненко. По словам Вальтера Литвиненко, его сына убил Алекс Гольдфарб, человек из «близкого круга» Бориса Березовского.
По ее словам, в 2012 году в жизни Вальтера Литвиненко
По ее мнению, Вальтеру Литвиненко не хватало внимания журналистов.
По мнению вдовы Литвиненко, принимать всерьез заявления ее бывшего свекра не стоит. «Доказательства участия Лугового и Дмитрия Ковтуна в этом преступлении были представлены в открытой части разбирательства, это была доказанная часть, полицейское расследование, которое доказывает, что убийцы моего мужа — это Луговой и Ковтун. Мы можем рассуждать на тему закрытой части и говорить, было это правильно или неправильно — почему сэр Роберт Оуэн (председатель разбирательства — ред.) сделал вывод о российском участии в этом деле, но что касается Лугового и Ковтуна — это абсолютно доказанная часть», — убеждена она.
Литвиненко, бежавший в 2000 году в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Самочувствие Литвиненко стало ухудшаться после встречи с Луговым и Ковтуном и совместного чаепития в лондонском отеле Millennium. После его смерти специалисты британского Агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой, категорически отрицающий свою причастность. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, называя их политически мотивированными. Британский суд по итогам открытого разбирательства возложил ответственность за смерть Литвиненко на российское государство.
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