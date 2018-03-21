Из-за снегопада на федеральную трассу под Красноярском не выпускают автобусы
Автобусам запретили проезжать по самому сложному участку — от Красноярска до Балахтинского района.
Автобусам запретили проезжать по самому сложному участку — от Красноярска до Балахтинского района.
Федеральную трассу Р-257 «Енисей» перекрыли
Как сообщили в
«Дорожники предпринимают все необходимые меры для борьбы со снегопадом. На участке работает 9 единиц спецтехники, которая производит очистку дорожного полотна и обработку противогололедным материалом», — пояснили в
Дорожники просят автовладельцев быть предельно внимательными при движении — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Уточнить обстановку на федеральных трассах Красноярского края, Тувы и Хакасии можно по телефону диспетчерской службы (391) 265−01−12.
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