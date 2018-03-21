Из-за снегопада на федеральную трассу под Красноярском не выпускают автобусы

Как сообщили в пресс-службе федерального управления автодорог «Енисей», из-за сильного снегопада и низкой видимости, дорожники приняли решение ограничить движение для автобусов в южном направлении. Запрещено движение на участке с 15 по 125 км — от Красноярска и до Балахтинского района. Это самый сложный участок дороги с большим количеством крутых поворотов, спусками и подъемами.