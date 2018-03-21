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18:27 (мск), источник: Newslab.ru

Из-за снегопада на федеральную трассу под Красноярском не выпускают автобусы

Автобусам запретили проезжать по самому сложному участку — от Красноярска до Балахтинского района.

Федеральную трассу Р-257 «Енисей» перекрыли и-за ухудшения погоды.

Как сообщили в пресс-службе федерального управления автодорог «Енисей», из-за сильного снегопада и низкой видимости, дорожники приняли решение ограничить движение для автобусов в южном направлении. Запрещено движение на участке с 15 по 125 км — от Красноярска и до Балахтинского района. Это самый сложный участок дороги с большим количеством крутых поворотов, спусками и подъемами.

«Дорожники предпринимают все необходимые меры для борьбы со снегопадом. На участке работает 9 единиц спецтехники, которая производит очистку дорожного полотна и обработку противогололедным материалом», — пояснили в пресс-службе.

Дорожники просят автовладельцев быть предельно внимательными при движении — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Уточнить обстановку на федеральных трассах Красноярского края, Тувы и Хакасии можно по телефону диспетчерской службы (391) 265−01−12.

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