Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Алексей Кортнев запрещает 6-летней дочери много есть
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
«Роскошная»: Алсу надела сексуальное платье
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Песков рассказал о реакции Путина на список Собчак с 16 фамилиями
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Экс-муж Пугачевой рассказал о ее хамстве – СМИ
Расцвела: Кабаева вызвала восторг образом - СМИ
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
В Москве появятся «парящие дома»
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
45Состоялись выборы президента России
14:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Аргентинку не пустили на день рождения друга из-за лишнего веса

Жительница Аргентины пожаловалась, что ее не пустили в ночной клуб из-за лишнего веса. Об этом сообщило издание The Mirror.

Августина Риос Мартинес (Agustina Rios Martinez) рассказала, что охранник на входе не пропустил ее внутрь клуба в Буэнос-Айресе, куда она пришла со своим парнем на день рождения его друга. Он преградил ей проход и заявил, что она «не похожа на девушек, которые ходят в этот клуб, и просто не подходит».

Мартинес объяснила, что ей пришлось отправиться домой. «Всю жизнь меня оскорбляли, кричали на меня на улицах и дразнили за лишний вес, но такое унижение я испытываю впервые», — отметила она, заверив, что больше не пойдет в это заведение. По словам брата девушки, из-за инцидента у нее случилось несколько панических атак, а также резко упала самооценка.

Она написала объемный гневный пост в Facebook, в котором упомянула охранника. Пост набрал 15 тысяч лайков, а виновник был вынужден удалить свой аккаунт из-за обилия возмущенных комментариев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Трамп признался, чего хочет от Путина
Депутат Слуцкий: мне не стыдно
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
В США на пляже обнаружили «лохнесское» чудовище
Матвиенко предложила сделать ОМС добровольным
Песков назвал Михаила Путина дальним родственником президента
Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Почему российские школьники ненавидят уроки физкультуры
Forbes назвал самые надежные банки в России
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь