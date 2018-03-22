Аргентинку не пустили на день рождения друга из-за лишнего веса
Жительница Аргентины пожаловалась, что ее не пустили в ночной клуб
Жительница Аргентины пожаловалась, что ее не пустили в ночной клуб
Августина Риос Мартинес (Agustina Rios Martinez) рассказала, что охранник на входе не пропустил ее внутрь клуба в
Мартинес объяснила, что ей пришлось отправиться домой. «Всю жизнь меня оскорбляли, кричали на меня на улицах и дразнили за лишний вес, но такое унижение я испытываю впервые», — отметила она, заверив, что больше не пойдет в это заведение. По словам брата девушки,
Она написала объемный гневный пост в Facebook, в котором упомянула охранника. Пост набрал 15 тысяч лайков, а виновник был вынужден удалить свой аккаунт
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.